Активы финкомпаний Украины за I пол. 2021г. сократились на 3,7% - НБУ

Активы финансовых компаний за январь-июнь 2021 года сократились на 3,7% по сравнению с показателем на начало года (186,5 млрд грн) – до 179,536 млрд грн, свидетельствует обзор небанковского финансового сектора обнародованный на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Согласно ему, рост активов во втором квартале 2021 года составил 9%, благодаря росту объемов всех видов предоставляемых в течение квартала финансовых услуг.

НБУ указывает, что общий объем услуг, предоставленных финкомпаниями за апрель-июнь, возрос на 22,13% – до 229,305 млрд грн, в том числе услуг по торговле валютными ценностями – в 1,4 раза, до 64,012 млрд грн, перевод средств – на 15,9%, до 115,566 млрд грн.

Объем выданных финкомпаниями во втором квартале кредитов увеличился на 4,5% – до 28,39 млрд грн, в том числе кредиты физлицам – на 7,7%, до 17,4 млрд грн, тогда как кредиты юрлицам сохранились на уровне 11 млрд грн.

Количество финкомпаний в Украине за квартал сократилось на 0,6% – до 971, в то время как их общий собственный капитал возрос на 5,8% – до 27,353 млрд грн.