Курс евро 31 августа усилил рост к доллару после публикации данных о восстановление рынка труда в Германии

Курс евро днем растет к доллару ускоренными темпами после публикации данных, согласно которым "восстановление рынка труда в Германии набирает обороты", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 13.21 EEST курс евро к доллару рос до 1,1828 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1795 доллара, курс доллара к иене - снижался до 109,89 иены за доллар со 109,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,16%, до 92,51 пункта.

Инвесторы оценивают ряд макроэкономических данных. Так, безработица в Германии снизилась до 5,5% с пересмотренного показателя июля в 5,6%. Аналитики ожидали показатель на уровне предыдущего месяца.

"Восстановление рынка труда в Германии набирает обороты", - сказал газете Wall Street Journal главный экономист Pantheon Macroeconomics по еврозоне Клаус Фистезен (Claus Vistesen).

Также были обнародованы данные годовой инфляции в 19 странах еврозоны, которая, по предварительной оценке, ускорилась до 3% с 2,2% месяцем ранее - до рекордного показателя почти за 10 лет.