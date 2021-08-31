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Справочный курс гривны 31 августа понижен на 2,18 коп до 26,862 грн/$1
12:37 31.08.2021 |
Национальный банк 31 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.18 коп. до 26.8838 UAH/USD.
|Показатель
|30.08.2021
|31.08.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.862
|26.8838
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