Доллар 31 августа продолжает слабеть на комментариях главы Федрезерва

Курс доллара утром во вторник снижается к другим основным мировым валютам, продолжая тенденцию, начатую ещё в пятницу, в то время как инвесторы всё ещё оценивают комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможном дальнейшем сокращении выкупа финансовых активов с рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 EEST курс евро к доллару рос до 1,1818 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1795 доллара, курс доллара к иене - снижался до 109,9 иены за доллар со 109,92 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 92,56 пункта.

Валютные инвесторы продолжают оценивать комментарии Пауэлла относительно дальнейшей монетарной политики. Председатель в пятницу заявил, что регулятор, вероятно начнет сокращать выкуп финансовых активов с рынка в текущем году, но точных сроков он не назвал. При этом Пауэлл отметил, что ужесточать монетарную политику сейчас было бы ошибкой, а всплеск инфляции, по его мнению, может оказаться временным.

По мнению аналитиков UBS, которое приводит газета Wall Street Journal, первоначальная реакция на пятничное подтверждение Пауэлла о том, что закупки активов должны быть сокращены в конце этого года, была положительной для рисковых активов и отрицательной для доллара.

"Сворачивание монетарного курса ФРС несколько раньше, чем ожидалось, может оказать большую поддержку доллару, особенно по отношению к валютам развивающихся стран", - добавили эксперты.