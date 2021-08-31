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Золото дорожает 31 августа на ослаблении американской валюты и снижении доходности облигаций США
08:05 31.08.2021 |
Стоимость золота растет утром последнего дня лета за счёт ослабления курса американской валюты, а также снижения доходности американских гособлигаций как альтернативы для инвестирования, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.33 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,32%, или на 5,75 доллара, до 1817,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,46% - до 24,117 доллара за унцию.
Ослабление доллара против других основных мировых валют как правило позитивно для котировок сырьевых товаров. Золото в том числе становится доступнее для инвесторов с другими валютами.
Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США снижается сейчас до 1,278% с уровня предыдущего закрытия в 1,284%, что делает драгметалл более привлекательным при выборе "надёжных" инвестиций.
Накануне золото подешевело на 0,5% в рамках коррекции после сильного роста на "голубиных" комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Теперь цена на драгметалл вернулась в "зеленую" зону.
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