Золото дорожает 31 августа на ослаблении американской валюты и снижении доходности облигаций США

Стоимость золота растет утром последнего дня лета за счёт ослабления курса американской валюты, а также снижения доходности американских гособлигаций как альтернативы для инвестирования, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.33 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,32%, или на 5,75 доллара, до 1817,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,46% - до 24,117 доллара за унцию.

Ослабление доллара против других основных мировых валют как правило позитивно для котировок сырьевых товаров. Золото в том числе становится доступнее для инвесторов с другими валютами.

Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций США снижается сейчас до 1,278% с уровня предыдущего закрытия в 1,284%, что делает драгметалл более привлекательным при выборе "надёжных" инвестиций.

Накануне золото подешевело на 0,5% в рамках коррекции после сильного роста на "голубиных" комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Теперь цена на драгметалл вернулась в "зеленую" зону.