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Укравтодор 30 августа залил межбанковский рынок валютой
23:23 30.08.2021 |
Официальный курс доллара на вторник, 31 августа, установлен Нацбанком на уровне 26,86 грн/$, что на шесть копеек ниже уровня предыдущего торгового дня.
Евро за день подорожал на три копейки - его курс завтра составит 31,69 грн/€.
Курс на межбанке
В понедельник, 30 августа, торги открылись котировками на уровне 26,9-26,97 грн/$, а первая сделка в Bloomberg прошла по курсу 26,95 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
Однако ставка на дальнейшее ослабление национальной валюты сегодня оказалась ошибочной. С самого утра предложение иностранной валюты доминировало над спросом. И уже к началу активной фазы торгов котировки начали снижаться.
"На чрезмерную курсовую динамику отреагировал Национальный банк. Регулятор вышел на рынок с покупкой традиционных $5 млн, впрочем, остановить дальнейшее снижение котировок не удалось", - отметила Волуйчак.
Немного позднее НБУ повторно вышел на рынок с покупкой валюты на уровне 26,85 грн/$. Регулятор простоял на торгах вплоть до завершения сессии с расчетами TOD (день в день).
"Неожиданный курсовой разворот, похоже, мог быть вызван продажами валюты "Укравтодором", который, как стало известно в субботу, привлек у консорциума украинских банков кредит в размере $376 млн", - предположила казначей.
Эти средства, по заявлениям главы Мининфраструктуры, должны быть направлены на финансирование программ строительства. Часть привлеченных средств попали на валютный рынок уже сегодня.
Существенно возрос и объем торгов: в Bloomberg сегодня прошло сделок на $305 млн. Из которых порядка $60-70 приобрел Национальный банк. Если исходить из среднего для понедельника объема, сегодня "Укравтодор" продал около половины привлеченных средств.
"То есть в ближайшие дни давление чрезмерного предложения валюты на курс доллара может продолжиться", - прогнозирует банкир.
Крупные валютные распродажи уменьшили влияние фактора НДС-возмещения. Сегодня Госказначейство перечислило экспортерам 2,4 млрд грн. Еще 1,7 млрд грн бизнесу отправили в субботу. Однако эти средства не оказали существенного влияния на торги.
Как долго будет продолжаться продажа привлеченной "Укравтодором валюты" - предсказать сложно. Однако влияние этого фактора на торги в любом случае может способствовать выходу на рынок Нацбанка с покупкой избыточного предложения иностранной валюты.
"Предполагаю, что торги вторника на межбанке пройдут в коридоре 26,77-26,92 грн/$", - считает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.
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