ICU заявила о запуске первого в Украине мобильного приложения он-лайн торговли ОВГЗ

Инвестиционная группа ICU запустила мобильное приложение ICU Trade, позволяющее покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме реального времени со всех мобильных устройств.

Как утверждает компания в пресс-релизе в понедельник, это первое подобное мобильное приложение на украинском рынке.

ICU уточнила, что оно является мобильной версией онлайн-платформы ICU Trade, которую компания запустила в октябре 2020 года, и уже доступно в App Store и Google Play.

"Мы уже работаем над добавлением в ICU Trade всех доступных ценных бумаг на локальном рынке", – цитируется в сообщении заместитель директора ICU Евгении Грищенко.

Согласно релизу, ICU Trade позволяет просматривать детальную информацию о доступных гособлигациях, покупать/продавать их с мгновенными расчетами, контролировать движение средств и остатки на счете, выводить средства на свой банковский счет в режиме 24/7.

В то же время аналитик ICU Михаил Демкив уточнил в Facebook, что покупать облигации можно только в рабочее время и на вторичном рынке. Из позитивов приложения он также отметил низкие комиссии – от 10 грн за операцию. По его словам, покупать облигации можно от одной, но "по хорошему" – от 50 тыс. грн, тогда как его коллега Тарас Котович считает возможным стартовать от 10 тыс. грн.

Основанная в 2006 году специалистами из ING Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом и специализирующаяся на рынках Центральной и Восточной Европы. Под управлением ICU находятся активы в размере более $500 млн, в Украине входит в число лидеров по объемам активов под управлением. Владельцы и партнеры группы – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

В феврале 2020 года "Украинская биржа" (УБ, Киев) и инновационная платформа #hackathonhub 1 запустили в Киеве IT-хакатон по реализации MVP (Minimum Viable Product) приложения monobirzha, который должен позволить работать на бирже через смартфон "в два клика". В Украине на тот момент отсутствовали сервисы, позволяющие покупать ценные бумаги, например ОВГЗ, через смартфон, для этого необходимо было подписывать бумажные договоры и подавать бумажные поручения посредникам-торговцам ценными бумагами.

В ноябре 2018 года Нацбанк разрешил использование BankID, системы онлайн-верификации с помощью банков. Решение позволяет уйти от подписания бумажных договоров и упростить процесс открытия брокерского счета. НКЦБФР заявила об обязательной регистрации будущих мобильных приложений.

О создании подобных продуктов уже заявило несколько банков и инвесткомпаний, ряд из них уже запустил ми он-лайн приложения.