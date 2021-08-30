ЦБ Китая предупредил инвесторов об отсутствии реальной ценности у биткоина

Биткоин и другие криптовалюты не являются законными средствами платежей на территории КНР и не имеют реальной ценности, заявил замглавы департамента защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг Народного банка Китая (НБК) Инь Юпин. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».

По словам Юпина, транзакции с цифровыми активами представляют собой «чистые инвестиционные спекуляции». Он отметил, что властям необходимо повышать осведомленность общественности, чтобы люди сознательно сторонились криптовалют в стремлении «защитить свои карманы».

В ответ на возможное оживление торговых операций с биткоином НБК будет работать с другими государственными ведомствами, чтобы выявить зарубежные биржи и внутренних трейдеров, которые нарушают запрет регуляторов.

В частности, ЦБ сотрудничает с Комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности Китая. Совместно они «проделали большую работу» по части создания системы мониторинга и выявления незаконных операций, пишет издание.

Юпин заявил, что в краткосрочной перспективе НБК намерен пресекать операции с криптовалютами, сохранив давление на индустрию. Он также напомнил об обязанности граждан сообщать правоохранительным органам о незаконной деятельности в этой сфере.

Ранее НБК заявил о продолжении регуляторного давления на криптотрейдинг. Одной из основных задач регулятор считает усиление контроля платформ интернет-финансов и пресечение незаконных операций с виртуальными валютами.

В июле зампред регулятора Фань Ифэй заявил, что биткоин и стейблкоины превратились в спекулятивные инструменты, угрожающие безопасности финансовой системы и социальной стабильности.

Напомним, в мае вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил о готовящихся мерах в отношении майнинга и торговли биткоином.

В июне НБК провел встречу с представителями финучреждений и запретил им участвовать в транзакциях с криптовалютами.