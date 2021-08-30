Финансовые новости
- |
- 30.08.21
- |
- 21:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 30 августа понижен на 6,56 коп до 26,862 грн/$1
12:27 30.08.2021 |
Национальный банк 30 августа повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.56 коп. до 26.862 UAH/USD.
|Показатель
|27.08.2021
|30.08.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.9276
|26.862
|0.244
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тревожное молчание Зеленского: Зачем Кремль активизировал боевые действия на Донбассе
|Позитив недели. В Украине наконец-то появятся кибервойска
|«Слишком свободные люди». Из-за чего у Зеленского ждут бунта в армии
|Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Объем внутригосударственных переводов в I пол. 2021 года вырос на 40% – НБУ
|ICU заявила о запуске первого в Украине мобильного приложения он-лайн торговли ОВГЗ
|Депозитные ставки для физлиц 30.08.21
|Украинские страховщики жизни в I пол.-2021г. увеличили сбор платежей на 17,8%, выплаты на 35,4% - НБУ
|ЦБ Китая предупредил инвесторов об отсутствии реальной ценности у биткоина
|Держатели облигаций «Приватбанка» больше не могут обжаловать решение Банка Англии о признании процедуры bail-in
Это интересно
|Правительство Саудовской Аравии стало акционером Pagani
|Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью
|Квантовый процессор из стекла может стать ключом к новой архитектуре компьютеров будущего
|Хакеры смогли обойти защиту украинских мобильных операторов, – СБУ
|Google заплатит Apple $15 млрд. за сохранение статуса
|Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов
|Южная Корея отменяет «комендантский час» для юных геймеров