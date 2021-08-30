Глава Совета НБУ инициирует уменьшение общих резервов НБУ

"Налаживание эффективной координации между фискальной и монетарной политикой будет предусматривать: (...) внесение изменений в закон "О НБУ" относительно объема формирования общих резервов. (...) В предыдущие годы (...) были пересмотрены процедуры формирования и использования резервов собственного капитала, в результате чего высвобождение средств составило 2,1 млрд грн в 2017 году и 5,2 млрд грн в 2019 году. Это увеличило объем прибыли, который направляется в госбюджет", – написал он в Facebook.
Данилишин напомнил, что сейчас общие резервы НБУ формируются в размере 10% от среднегодового объема денежно-кредитных обязательств Национального банка.