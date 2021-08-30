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Объем выданных льготных кредитов для бизнеса вырос до 59,5 миллиарда
За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 220 кредитов на 607,8 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 22 549 кредитов на общую сумму 59,5 млрд грн.
Из них 20,9 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 7,1 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 31,5 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.
В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 37 банками. Источник: https://biz.censor.net/n3285228
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