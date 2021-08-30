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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 28.08.2021
10:33 30.08.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|28.07.2021
|7.3026
|29.07.2021
|7.3080
|30.07.2021
|7.1000
|02.08.2021
|7.1278
|03.08.2021
|7.1906
|04.08.2021
|7.2091
|05.08.2021
|7.2235
|06.08.2021
|7.2271
|09.08.2021
|7.2767
|10.08.2021
|7.3733
|11.08.2021
|7.2700
|12.08.2021
|7.2115
|13.08.2021
|7.0964
|16.08.2021
|7.1786
|17.08.2021
|7.3281
|18.08.2021
|7.1882
|19.08.2021
|7.2571
|20.08.2021
|7.3100
|25.08.2021
|7.3750
|26.08.2021
|7.4195
|27.08.2021
|7.4286
|28.08.2021
|7.4625
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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