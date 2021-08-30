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Доллар слабеет 30 августа после выступления главы ФРС США
08:26 30.08.2021 |
Курс евро, а также иены растут по отношению к доллару в понедельник утром, в то время как инвесторы отыгрывают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, европейская валюта при этом преодолела отметку 1,18, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.01 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1803 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1792 доллара, курс доллара к иене снижается до 109,75 иены за доллар с 109,83 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,06%, до 92,63 пункта.
Азиатские рынки отыгрывают выступление Пауэлла, прошедшее в минувшую пятницу.
Аналитики UOB, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметили, что различные национальные валюты могут укрепиться к доллару вместе с ростом на азиатских фондовых рынках после того, как симпозиум, на котором тот выступал, укрепил позитивные настроения.
Глава Федрезерва заявил, что регулятор, вероятно начнет сокращать выкуп финансовых активов с рынка в текущем году, но точных сроков он не назвал. При этом Пауэлл отметил, что ужесточать монетарную политику сейчас было бы ошибкой, а всплеск инфляции, по его мнению, может оказаться временным.
В итоге доллар, укреплявшийся в ожидании скорого ужесточения монетарной политики в США, получил повод для "отката". Растут и фондовые рынки - сейчас в Азии, вслед за Уолл-стрит накануне.
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