Цена на золото 30 августа стабильна после скачка в пятницу более чем на 1% на заявлениях главы ФРС Пауэлла

Цена на золото стабильна в понедельник утром после скачка в пятницу более чем на 1% на заявлениях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.43 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически опускалась на 0,04%, или на 0,75 доллара - до 1818,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,1% - до 24,133 доллара за унцию.

Пауэлл в пятницу, в частности, заявил, что сейчас было бы ошибкой ужесточать денежно-кредитную политику, т.к. нынешний всплеск инфляции в США может оказаться временным. Глава регулятора не назвал точных сроков сворачивания поддержки экономики.

Аналитики ANZ, которых цитирует газета Wall Street Journal, отмечают, что заявления Пауэлла сняли опасения скорого ужесточения монетарной политики ФРС в ответ на всплеск инфляции. Это поддержало спрос на золото.