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Питер Шифф победил в дебатах о преимуществе золота над биткоином
10:50 28.08.2021 |
Сторонник золота и криптоскептик Питер Шифф оказался убедительнее для зрителей организованных Intelligence Squared дебатов относительно преимуществ биткоина и драгоценного металла как средства сбережения.
Его оппонентом выступил основатель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи.
До начала дискуссии 38% онлайн-аудитории отдавало предпочтение золоту, а 26% - биткоину. После нее доля сторонников драгметалла увеличилась до 51%, а у криптовалюты - до 31%.
Скарамуччи начал с утверждения, что ценность биткоина обусловлена блокчейном, который позволяет осуществлять пиринговые транзакции без посредников. По его мнению, преимущества ведущей криптовалюты подкреплены ограниченной эмиссией и цифровым характером.
«Я думаю, что биткоин, в частности, из-за своей дефицитности, превзойдет золото. Он более портативный, неуязвимый с точки зрения транзакций благодаря блокчейну [...] и его принятие быстро расширяется», - сказал инвестор.
Он добавил, что в результате цена криптовалюты значительно вырастет.
В ответ Шифф заявил о бессмысленности сравнения двух активов, поскольку биткоин «не обладает качествами, которые придают золоту ценность».
«Часть маркетингового мошенничества заключается в попытке изобразить биткоин как золото, золото 2.0, цифровой вариант. Я имею в виду, что криптовалюта всегда изображается как монета золотого цвета с буквой «B». Но это - не монета, а просто цифровая последовательность чисел, у которой нет никакой сущности», - сказал президент Euro Pacific Capital.
Шифф отметил, что есть разница между ценой и стоимостью. Для золота последнее определяется возможностями реального использования, считает он.
«Через 100 или 1000 лет хранимое мной сейчас золото можно будет переплавить и использовать в электронике, в ювелирных изделиях или для любых новых видов применения, которых сегодня даже не существует», - подчеркнул сторонник драгметалла.
Биткоин он сравнил с финансовой пирамидой или «тюльпаноманией», добавив, что его не беспокоит растущая цена актива.
«На мой взгляд, это гигантская схема «памп и дамп», где ребята, попавшие туда относительно рано, [...] постоянно пытаются запампить рынок, генерируя побольше энтузиазма и FOMO, чтобы они могли постепенно распродаваться на этом рынке, который сами же создают», - заявил он.
Шифф отметил, что изменит свое мнение относительно криптовалюты только в случае, если она будет обеспечена золотом и станет в первую очередь использоваться в качестве денег, а не для трейдинга.
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