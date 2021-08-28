Питер Шифф победил в дебатах о преимуществе золота над биткоином

Сторонник золота и криптоскептик Питер Шифф оказался убедительнее для зрителей организованных Intelligence Squared дебатов относительно преимуществ биткоина и драгоценного металла как средства сбережения.

Его оппонентом выступил основатель инвестиционной компании SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи.

До начала дискуссии 38% онлайн-аудитории отдавало предпочтение золоту, а 26% - биткоину. После нее доля сторонников драгметалла увеличилась до 51%, а у криптовалюты - до 31%.

Скарамуччи начал с утверждения, что ценность биткоина обусловлена блокчейном, который позволяет осуществлять пиринговые транзакции без посредников. По его мнению, преимущества ведущей криптовалюты подкреплены ограниченной эмиссией и цифровым характером.

«Я думаю, что биткоин, в частности, из-за своей дефицитности, превзойдет золото. Он более портативный, неуязвимый с точки зрения транзакций благодаря блокчейну [...] и его принятие быстро расширяется», - сказал инвестор.

Он добавил, что в результате цена криптовалюты значительно вырастет.

В ответ Шифф заявил о бессмысленности сравнения двух активов, поскольку биткоин «не обладает качествами, которые придают золоту ценность».

«Часть маркетингового мошенничества заключается в попытке изобразить биткоин как золото, золото 2.0, цифровой вариант. Я имею в виду, что криптовалюта всегда изображается как монета золотого цвета с буквой «B». Но это - не монета, а просто цифровая последовательность чисел, у которой нет никакой сущности», - сказал президент Euro Pacific Capital.

Шифф отметил, что есть разница между ценой и стоимостью. Для золота последнее определяется возможностями реального использования, считает он.

«Через 100 или 1000 лет хранимое мной сейчас золото можно будет переплавить и использовать в электронике, в ювелирных изделиях или для любых новых видов применения, которых сегодня даже не существует», - подчеркнул сторонник драгметалла.

Биткоин он сравнил с финансовой пирамидой или «тюльпаноманией», добавив, что его не беспокоит растущая цена актива.

«На мой взгляд, это гигантская схема «памп и дамп», где ребята, попавшие туда относительно рано, [...] постоянно пытаются запампить рынок, генерируя побольше энтузиазма и FOMO, чтобы они могли постепенно распродаваться на этом рынке, который сами же создают», - заявил он.

Шифф отметил, что изменит свое мнение относительно криптовалюты только в случае, если она будет обеспечена золотом и станет в первую очередь использоваться в качестве денег, а не для трейдинга.