Одного лишь факта выхода НБУ с продажей валюты 27 августа хватило, чтобы остановить рост доллара на межбанке

Денис Вергун, Максим Беркаль / UBR.ua

Официальный курс доллара на субботу, 28 августа, установлен Нацбанком на уровне 26,92 грн/$, что на 15 копеек выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро за день тоже подорожал на 15 копеек - его курс на завтра составил 31,66 грн/€.

В пятницу, 27 августа, торги на межбанке стартовали раньше обычного, первая сделка посредством терминала Bloomberg была заключена уже в 9:19 по курсу 26,9 грн/$, что выше курса закрытия торгов за предыдущий день.

Ближе к 10 часам котировки снизились до отметки 26,86-26,88 грн/$, тем самым приблизившись к уровню закрытия вчерашней сессии, однако не закрепились на достигнутом уровне.

"Вследствие дисбаланса между наметившимся спросом на иностранную валюту и предложением, а также по мере выхода на рынок основных участников. Котировки возобновили свой рост, достигнув значений 26,93-26,94 грн/$ в течении короткого времени", - рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Дальнейший рост остановил выход на торги НБУ с продажей доллара по 26,94 грн/$, однако существенного объема продавать ему не пришлось. Рынку хватило одного только факта выхода регулятора, что подтверждает высокую составляющую психологического и спекулятивного фактора в нынешнем ослаблении гривны.

Появление Национального банка резко увеличило объем предложения на рынке и стабилизировало ситуацию.

"Вплоть до 15 часов сделки заключались в узком коридоре 26,92-26,94 грн/$, а в последние полчаса сессии с расчетами TOD (день в день) на малоликвидном рынке котировки и вовсе снизились до утренних показателей 26,9-26,91 грн/$", - подметил нам Волуйчак.

Субботние торги скорее всего будут очень малоактивными, поскольку сделки будут заключаться на условиях TOM (с поставкой валюты на следующий торговый день).

"Значительных колебаний курса я не ожидаю. Однако в понедельник с высокой вероятностью будет предпринята еще одна попытка поднять курс до психологической отметки 27 грн/$. Главным поводом для этого послужат крупные выплаты НДС-возмещения экспортерам", - считает директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Сегодня Госказначейство перечислило экспортерам 1,3 млрд грн. Это довольно крупный транш, но в оставшиеся три рабочих дня августа предстоит выплатить еще около 7 млрд грн.

"Вполне вероятно, что чрезмерную курсовую динамику будет сдерживать Национальный банк. По моим оценкам, торги понедельника пройдут в рамках 26,87-27 грн/$", - прогнозирует нам Анна Волуйчак.