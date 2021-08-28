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Справочный курс гривны 26 августа понижен на 7,16 коп до 26,7660 грн/$1
12:31 27.08.2021 |
Национальный банк 27 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 16.16 коп. до 26.9276 UAH/USD.
|Показатель
|26.08.2021
|27.08.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.7660
|26.9276
|0.604
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