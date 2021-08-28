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Morgan Stanley увеличил позицию в биткоин-трасте Grayscale
09:50 27.08.2021 |
Один из крупнейших банков США Morgan Stanley открыл позицию в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в различных фондах, доступных для его клиентов.
Крупнейшие инвестиции пришлись на Morgan Stanley Insight Fund, который приобрел 928 051 акций GBTC. Их оценка составила $27 665 000, что эквивалентно 0,34% от находящихся под его управлением активов (AUM).
Помимо Morgan Stanley Insight Fund, опосредованно биткоином стали владеть также другие структуры инвестиционного банка - Morgan Stanley Institutional Fund и Morgan Stanley Variable Insurance Fund.
Подобные инвестиции могут достигать вплоть до 25% от AUM, согласно документам для SEC.
25 июня также стало известно о приобретении JPMorgan Large Cap Growth Fund 62 589 акций биткоин-биржи Coinbase. Их оценка составила $15 853 794.
В июне Morgan Stanley раскрыл позицию в биткоин-трасте Grayscale на сумму $1,3 млн еще одной дочерней структурой, Morgan Stanley Europe Opportunity Fund.
Напомним, в марте 2021 года источники CNBC сообщили о планах Morgan Stanley открыть аккредитованным инвесторам с капиталом не менее $2 млн доступ к биткоин-фондам. Вложения в инструменты банк ограничил в 2,5% от их собственного капитала.
Спустя месяц американский банк в заявке для SEC не исключил добавления производных на первую критовалюту в 12 собственных фондов.
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