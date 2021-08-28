Morgan Stanley увеличил позицию в биткоин-трасте Grayscale

Один из крупнейших банков США Morgan Stanley открыл позицию в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в различных фондах, доступных для его клиентов.

Крупнейшие инвестиции пришлись на Morgan Stanley Insight Fund, который приобрел 928 051 акций GBTC. Их оценка составила $27 665 000, что эквивалентно 0,34% от находящихся под его управлением активов (AUM).

Помимо Morgan Stanley Insight Fund, опосредованно биткоином стали владеть также другие структуры инвестиционного банка - Morgan Stanley Institutional Fund и Morgan Stanley Variable Insurance Fund.

Подобные инвестиции могут достигать вплоть до 25% от AUM, согласно документам для SEC.

25 июня также стало известно о приобретении JPMorgan Large Cap Growth Fund 62 589 акций биткоин-биржи Coinbase. Их оценка составила $15 853 794.

В июне Morgan Stanley раскрыл позицию в биткоин-трасте Grayscale на сумму $1,3 млн еще одной дочерней структурой, Morgan Stanley Europe Opportunity Fund.

Напомним, в марте 2021 года источники CNBC сообщили о планах Morgan Stanley открыть аккредитованным инвесторам с капиталом не менее $2 млн доступ к биткоин-фондам. Вложения в инструменты банк ограничил в 2,5% от их собственного капитала.

Спустя месяц американский банк в заявке для SEC не исключил добавления производных на первую критовалюту в 12 собственных фондов.



