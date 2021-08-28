Доллар 27 августа слабеет к евро и растет к иене

Курс доллара в пятницу днем немного снижается к евро и растет к иене в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1758 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1750 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 110,11 иены за доллар с 110,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 93,03 пункта.

Валютные инвесторы в пятницу ожидают выступления главы Федрезерва на экономической конференции в Джексон-Хоуле в надежде получить комментарии о сроках сворачивания выкупа финансовых активов с рынка.

"Поскольку мы склонны полагать, что доллар может вырасти из-за конференции в Джексон-Хоуле, мы также видим определенный риск роста курса евро к доллару," - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ING.

Кроме того, трейдеры ждут публикации статданных. Аналитики полагают, что доходы населения в США в июле выросли на 0,2% в месячном выражении, а расходы - на 0,3% после увеличения в июне на 0,1% и 1% соответственно.

Далее будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в августе упал до 70,7 пункта с уровня июля в 81,2 пункта.