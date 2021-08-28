Финансовые новости
- |
- 28.08.21
- |
- 05:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 27 августа слабеет к евро и растет к иене
13:33 27.08.2021 |
Курс доллара в пятницу днем немного снижается к евро и растет к иене в преддверии выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.13 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1758 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1750 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 110,11 иены за доллар с 110,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 93,03 пункта.
Валютные инвесторы в пятницу ожидают выступления главы Федрезерва на экономической конференции в Джексон-Хоуле в надежде получить комментарии о сроках сворачивания выкупа финансовых активов с рынка.
"Поскольку мы склонны полагать, что доллар может вырасти из-за конференции в Джексон-Хоуле, мы также видим определенный риск роста курса евро к доллару," - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики ING.
Кроме того, трейдеры ждут публикации статданных. Аналитики полагают, что доходы населения в США в июле выросли на 0,2% в месячном выражении, а расходы - на 0,3% после увеличения в июне на 0,1% и 1% соответственно.
Далее будет опубликована окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в августе упал до 70,7 пункта с уровня июля в 81,2 пункта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»
|Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы
|Политическое фиаско «слуг народа» в Кривом Роге: Как Котляр подложил свинью Зеленскому
|Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Одного лишь факта выхода НБУ с продажей валюты 27 августа хватило, чтобы остановить рост доллара на межбанке
|Депозитные ставки для физлиц 27.08.21
|Доллар 27 августа слабеет к евро и растет к иене
|Фондовые биржи АТР 27 августа закрыли торги разнонаправленно
|Справочный курс гривны 26 августа понижен на 7,16 коп до 26,7660 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.08.21
Это интересно
|Google платит производителям смартфонов, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений
|Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых
|Кибервзломщики украли у немецких фирм больше 200 млрд евро
|В США испытают систему повышения эффективности плазмы — это сделает термоядерные реакторы проще
|Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС
|Камеры вместо зеркал и необычный капот: рассекречен первый серийный электрокар Genesis
|Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту