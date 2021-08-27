Финансовые новости
- |
- 27.08.21
- |
- 02:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара на межбанке 26 августа начал расти на фоне повышенного спроса на валюту
23:49 26.08.2021 |
Официальный курс доллара на пятницу, 27 августа, установлен Нацбанком на уровне 26,77 грн/$, что на семь копеек выше уровня предыдущего торгового дня.
Евро подорожает на 17 копеек - его курс составит 31,51 грн/€.
Курс на межбанке
В течение всей торговой сессии четверга, 26 августа, спрос на валюту преобладал над предложением, что привело к росту котировок на 10 копеек по сравнению со вчерашним закрытием межбанка, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
Параллельно, по информации директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, в четверг с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,73-26,75 грн/$.
По данным Волуйчак, уже в ходе первых сделок в Bloomberg курс поднялся до 26,73-26,75 грн/$.
При этом покупатели явно спешили закрыть сделки, что позволяло продавцам быстро поднимать "оффера". К 11 часам торговля переместилась в диапазон 26,77-26,78 грн/$, а незадолго до обеда рынок преодолел отметку 26,8 грн/$.
Однако во второй половине дня рост котировок приостановился.
"После обеда сделки заключались в узком коридоре 26,81-26,83 грн/$, при этом объем заявок на покупку и продажу валюты выровнялся. Курс у отметки 26,82 грн/$ в равной степени удовлетворял ожидания двух сторон", - рассказала она.
Активный рост котировок в первой половине дня был спровоцирован существенным дисбалансом в сторону спроса. Во второй половине дня активность на торгах снизилась, при этом на рынке стало ощутимо больше предложения.
Более высокие котировки и все еще относительно небольшие транши НДС-возмещения мотивировали экспортеров активнее продавать валютную выручку. Это остановило дальнейший рост котировок. Закрывались торги с расчетами TOD (день в день) в рамках 26,82-26,84 грн/$.
"Общий объем торгов в Bloomberg вырос до $206 млн по состоянию на 16:30. Это на треть выше средних показателей для этого дня недели летом", - уточнила она.
Госказначейство перечислило сегодня экспортерам 455 млн грн НДС-возмещения.
"Это все еще недостаточно крупная сумма, чтобы оказать влияние на торги на межбанке. При этом в предстоящие четыре рабочих дня экспортерам предстоит выплатить порядка 8-9 млрд грн", - подчеркнула Волуйчак.
По ее словам, этот фактор в ближайшее время будет оказывать наиболее сильное влияние на курсовые тренды.
"Полагаю, постепенный рост котировок продолжится и завтра. По моим оценкам, торги пятницы будут не менее активными сегодняшних, учитывая, что в субботу сделки на межбанке будут проводиться на условиях TOM (с поставками валюты на следующий день)", - прогнозирует она.
Волуйчак убеждена, что с высокой вероятностью торги пятницы пройдут в диапазоне 26,83-26,99 грн/$.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты
|«Самодурство диктаторского типа». Почему Разумков пугает Зеленского майданом
|Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник
|Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке 26 августа начал расти на фоне повышенного спроса на валюту
|Банки выдали 1,9 тыс. кредитов МСБ под портфельные гарантии на 5 млрд грн - Минфин
|Депозитные ставки для физлиц 26.08.21
|Курс доллара 26 августа перешёл к снижению к евро на смене настроений перед комментариями главы ФРС
|Фондовые биржи АТР 26 августа закрылись в основном коррекцией после ралли с начала недели
|Справочный курс гривны 26 августа понижен на 7,16 коп до 26,7660 грн/$1
Это интересно
|В США испытают систему повышения эффективности плазмы — это сделает термоядерные реакторы проще
|Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС
|Камеры вместо зеркал и необычный капот: рассекречен первый серийный электрокар Genesis
|Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
|Tesla анонсировала робота-гуманоида Tesla Bot. Высотой 172 см и с передовым искусственным интеллектом
|LG показала передачу данных в сети 6G на расстояние 100 метров — пока это рекорд
|Китайский интернет-гигант Baidu представил свой первый автомобиль. У него нет руля