Курс доллара на межбанке 26 августа начал расти на фоне повышенного спроса на валюту

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на пятницу, 27 августа, установлен Нацбанком на уровне 26,77 грн/$, что на семь копеек выше уровня предыдущего торгового дня.

Евро подорожает на 17 копеек - его курс составит 31,51 грн/€.

Курс на межбанке

В течение всей торговой сессии четверга, 26 августа, спрос на валюту преобладал над предложением, что привело к росту котировок на 10 копеек по сравнению со вчерашним закрытием межбанка, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Параллельно, по информации директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, в четверг с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,73-26,75 грн/$.

По данным Волуйчак, уже в ходе первых сделок в Bloomberg курс поднялся до 26,73-26,75 грн/$.

При этом покупатели явно спешили закрыть сделки, что позволяло продавцам быстро поднимать "оффера". К 11 часам торговля переместилась в диапазон 26,77-26,78 грн/$, а незадолго до обеда рынок преодолел отметку 26,8 грн/$.

Однако во второй половине дня рост котировок приостановился.

"После обеда сделки заключались в узком коридоре 26,81-26,83 грн/$, при этом объем заявок на покупку и продажу валюты выровнялся. Курс у отметки 26,82 грн/$ в равной степени удовлетворял ожидания двух сторон", - рассказала она.

Активный рост котировок в первой половине дня был спровоцирован существенным дисбалансом в сторону спроса. Во второй половине дня активность на торгах снизилась, при этом на рынке стало ощутимо больше предложения.

Более высокие котировки и все еще относительно небольшие транши НДС-возмещения мотивировали экспортеров активнее продавать валютную выручку. Это остановило дальнейший рост котировок. Закрывались торги с расчетами TOD (день в день) в рамках 26,82-26,84 грн/$.

"Общий объем торгов в Bloomberg вырос до $206 млн по состоянию на 16:30. Это на треть выше средних показателей для этого дня недели летом", - уточнила она.

Госказначейство перечислило сегодня экспортерам 455 млн грн НДС-возмещения.

"Это все еще недостаточно крупная сумма, чтобы оказать влияние на торги на межбанке. При этом в предстоящие четыре рабочих дня экспортерам предстоит выплатить порядка 8-9 млрд грн", - подчеркнула Волуйчак.

По ее словам, этот фактор в ближайшее время будет оказывать наиболее сильное влияние на курсовые тренды.

"Полагаю, постепенный рост котировок продолжится и завтра. По моим оценкам, торги пятницы будут не менее активными сегодняшних, учитывая, что в субботу сделки на межбанке будут проводиться на условиях TOM (с поставками валюты на следующий день)", - прогнозирует она.

Волуйчак убеждена, что с высокой вероятностью торги пятницы пройдут в диапазоне 26,83-26,99 грн/$.