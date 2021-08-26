Банки выдали 1,9 тыс. кредитов МСБ под портфельные гарантии на 5 млрд грн - Минфин

Десять банков по состоянию на 1 августа 20201 года выдали 1,917 тыс. займов предприятиям малого, среднего и микробизнеса (МСБ) через инструменты портфельных госгарантий на общую сумму 5,007 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

“Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены госгарантиями на портфельной основе, составили 2,316 млрд грн. Это около 59% общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн)”, – указал Минфин в сообщении на сайте в четверг.

Согласно его данным, в июле этого года банки предоставили 122 таких кредита на общую сумму 735 млн грн с долей обязательств государства в 306 млн грн.

По количеству выданных кредитов лидирует ПриватБанк - 945 займов на 859 млн грн в целом, что составляет 100% лимита таких гарантий, предоставленных банку в 2020 году. Вторым по количеству выступает Ощадбанк - 680 кредитов на 2,036 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

“Самым большим спросом программа пользуется в Киеве, где в целом выдано 151 кредит на 542 млн грн. Во Львовской и Днепропетровской областях, которые входят в тройку лидеров, эти показатель составляет 136 кредитов (340 млн грн) и 129 (300 млн грн)", – сообщило министерство.

Как указал Минфин, по виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, выдавалось в сферах оптовой и розничной торговли (675), сельского хозяйства (558) и перерабатывающей промышленности (277).