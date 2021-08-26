Банки выдали 1,9 тыс. кредитов МСБ под портфельные гарантии на 5 млрд грн - Минфин

“Обязательства по основному долгу, которые частично обеспечены госгарантиями на портфельной основе, составили 2,316 млрд грн. Это около 59% общего лимита гарантий, предоставленных в 2020 году (3,93 млрд грн)”, – указал Минфин в сообщении на сайте в четверг.
Согласно его данным, в июле этого года банки предоставили 122 таких кредита на общую сумму 735 млн грн с долей обязательств государства в 306 млн грн.
По количеству выданных кредитов лидирует ПриватБанк - 945 займов на 859 млн грн в целом, что составляет 100% лимита таких гарантий, предоставленных банку в 2020 году. Вторым по количеству выступает Ощадбанк - 680 кредитов на 2,036 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.
“Самым большим спросом программа пользуется в Киеве, где в целом выдано 151 кредит на 542 млн грн. Во Львовской и Днепропетровской областях, которые входят в тройку лидеров, эти показатель составляет 136 кредитов (340 млн грн) и 129 (300 млн грн)", – сообщило министерство.
Как указал Минфин, по виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных госгарантиями на портфельной основе, выдавалось в сферах оптовой и розничной торговли (675), сельского хозяйства (558) и перерабатывающей промышленности (277).