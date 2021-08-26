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Курс доллара 26 августа перешёл к снижению к евро на смене настроений перед комментариями главы ФРС
14:17 26.08.2021 |
Стоимость доллара в четверг днем сменила направление движения и по отношению к евро, и к иене, в то время как инвесторы с разным настроем ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в надежде получить подсказки о сроках сворачивания выкупа активов с рынка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.03 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1772 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1770 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 110,15 иены за доллар со 109,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 92,9 пункта. Утром же доллар, напротив, укреплялся к европейской валюте и слабел - к японской.
Эти движения свидетельствуют о постоянной смене настроений инвесторов и спекулянтов в преддверии экономической конференции в Джексон-Хоуле, которая запланирована на четверг-субботу. Трейдеры ожидают получить от Пауэлла подсказки по поводу сроков неизбежного ужесточения монетарной политики в виде сворачивания выкупа активов с рынка.
"Каким бы ни был исход, курс доллара к евро, вероятно, вырастет в среднесрочной перспективе, поскольку ФРС сократит покупку активов скорее раньше, чем позже", - прокомментировала газете Wall Street Journal аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).
Кроме того, позднее в четверг ожидается статистика ВВП США прошлого квартала. Согласно второй оценке из трех, экономика страны выросла на 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала рост на 6,5%, а в первом квартале увеличение ВВП составило 6,3% в пересчете на год.
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