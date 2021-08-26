Опрос: только 24% британцев поддержали внедрение цифрового фунта

Национальная цифровая валюта скорее принесет вред Великобритании, чем пользу, считают 30% британцев. Противоположного мнения придерживается 24%, следует из данных опроса компании Redfield & Wilton Strategies.

Наибольшую обеспокоенность в случае введения цифрового фунта стерлингов у жителей страны вызывают:

* угроза хакерских атак - 73%;

* нарушение приватности - 70%;

* возможность государства конфисковать активы - 62%;

* негативное воздействие на экологию - 45%.

При этом 16% участников опроса сообщили, что использовали для оплаты товаров и услуг криптовалюты, а 31% респондентов назвали очень вероятным приобретение ими цифровых активов в следующем году.

Среди владельцев криптовалют основной причиной их покупки оказалась перспектива получения дохода - об этом заявили 37%.

Из тех, кто никогда не инвестировал в цифровые валюты, 64% объяснили это недостаточными знаниями о них. Почти половина респондентов готова пройти бесплатные онлайн-курсы о криптовалютах, если им предложат.

40% участников опроса заявили, что поддержат введение правительством Великобритании правовых норм для цифровых активов, а 16% выступили против.

Напомним, согласно проведенным ранее опросам, для 45% молодых британцев криптовалюты стали их первой инвестицией, а 11% взрослых жителей страны рассматривают возможность покупки активов в течение ближайшего года.