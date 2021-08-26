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Слабый рост курса доллара на межбанке 25 августа объяснялся в основном психологическими факторами
23:35 25.08.2021 |
Официальный курс доллара на четверг, 26 августа, установлен Нацбанком на уровне 26,7 грн/$, что на три копейки выше уровня предыдущего торгового дня.
Евро стремительно подорожает на 22 копейки - его курс составит 31,34 грн/€.
Курс на межбанке
В среду, 25 августа, торги открывались котировками на уровне 26,65-26,75 грн/$, сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак. При этом первая сделка в Bloomberg прошла по курсу 26,68 грн/$.
В начале торгов предложение валюты незначительно преобладало над спросом, что привело к небольшому и кратковременному снижению котировок.
"Однако попытки покупателей опустить курс еще ниже не принесли существенных результатов. И уже в течении 20 минут активных торгов котировки начали плавно расти", - рассказала она.
Психологическим барьером стал уровень 26,73 грн/$. Продавцы предпринимали несколько попыток поднять котировки выше этой отметки, однако это неизменно приводило к падению спроса и снижению курса.
В целом, дефицита предложения или спроса сегодня на рынке не было. Дополнительный объем валютной выручки за выходные в понедельник и вторник при этом балансировался отложенным спросом, сформированным за те же нерабочие дни.
А незначительный рост курса доллара объяснялся сегодня большей частью психологическими факторами - началом пикового периода выплаты экспортерам НДС-возмещения и ожиданиями постепенного роста деловой активности.
"Общий объем торгов в Bloomberg, по состоянию на 16:30, достиг $188,7 млн, что выше средних показателей среды", - уточнила Волуйчак.
Сегодня Госказначейство перечислило экспортерам 198 млн грн. Этого объема недостаточно для ощутимого влияния на курсовые тренды. Общий объем выплат Министерства финансов держателям ОВГЗ сегодня составил 2,95 млрд грн.
"Полагаю, завтрашние торги на межбанке будут не менее ликвидными. При этом, следует ожидать более крупных траншей НДС-возмещения экспортерам", - считает банкир.
По ее расчетам, в целом гривна будет находиться под умеренным давлением, а котировки продолжат плавно подниматься. Согласно ее оценкам, торги четверга пройдут в рамках 26,68-26,82 грн/$.
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