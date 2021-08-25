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Курс евро 25 августа снижается к доллару на статистике из Германии
13:48 25.08.2021 |
Евро в среду днем дешевеет к доллару после публикации статистики по Германии, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры также ждут конференции в Джексон-Хоуле и сигналов к сворачиванию стимулирующих мер ФРС США.
По состоянию на 13.20 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1749 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1753 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 109,8 иены за доллар со 109,62 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 92,94 пункта.
Индекс делового климата IFO в Германии в августе опустился до 99,4 пункта с пересмотренного уровня июля в 100,7 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 100,4 пункта.
Кроме того, трейдеры ждут экономической конференции в Джексон-Хоуле, которая пройдет 26-28 августа. Участники торгов надеются услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла, когда регулятор начнет сворачивать меры поддержки экономики, в первую очередь - программу выкупа активов.
Позднее на этой неделе также будет опубликована статистика по ВВП США за второй квартал (вторая оценка из трех), а на следующей неделе - данные по безработице в стране за август, что может повлиять на курс доллара.
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