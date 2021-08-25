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Иран снимет запрет на майнинг криптовалют с 22 сентября
Как пишет издание The Financial Tribune, ссылающееся на данные иранской государственной электроэнергетической компании Tavanir, с 22 сентября правительство Ирана разрешит добытчикам криптовалют возобновить свою работу в стране.
Министерство промышленности и торговли Ирана в конце мая текущего года запретило добывать криптовалюту в стране из-за чрезмерной нагрузки на энергосети. Чрезвычайно большое потребление электричества для майнинга уже приводило к отключению электросетей в крупных городах страны, и новый запрет был направлен на предупреждение подобных ситуаций в будущем. Тогда отмечалось, что запрет продлится до 22 сентября.
Как поясняет издание The Financial Tribune, запрет на криптодобычу снимается только для 30 лицензированных майнинговых операторов. Остальные майнеры по-прежнему могут столкнуться с уголовным преследованием, если будут заниматься добычей криптовалюты без соответствующей лицензии и уплаты налогов.
По данным источника, текущий запрет не сильно удерживает майнеров от своей работы. Указывается, что нелицензированные майнеры ежедневно потребляют почти 2000-3000 МВт электроэнергии, что равносильно половине потребляемой энергии столицей Ирана Тегераном. Это наносит существенный вред энергосистеме.
Согласно подсчётам государственной электроэнергетической компании Tavanir, нелицензированные майнеры принесли энергосистеме страны убытки в размере около $4,26 млрд. В течение последних 12 месяцев иранское правительство остановило работу 212 373 нелицензированных ферм по добыче криптовалюты.
Иран является не единственной страной, пытающейся ограничивать действия майнеров. Китай, озаботившийся состоянием местной экологии, ранее также запретил криптодобычу в стране для того, чтобы сократить негативное воздействие на окружающую среду. А правительство Малайзии в минувшем июле уничтожило с помощью дорожных катков оборудование для добычи биткоинов на сумму в $1,6 млрд. Их владельцы воровали электричество из местных энергосетей для добычи криптовалюты.
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