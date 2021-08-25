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Справочный курс гривны 25 августа понижен на 3,34 коп до 26,6809 грн/$1
12:24 25.08.2021 |
Национальный банк 25 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.35 коп. до 26.6944 UAH/USD.
|Показатель
|20.08.2021
|25.08.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6809
|26.6944
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