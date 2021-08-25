Золото 25 августа дешевеет на укреплении доллара и в ожидании разворота к риску

Стоимость золота в среду утром опускается на фоне некоторого роста курса доллара и ожиданиях по усилению рисковых настроений после новостей из США о бюджетном плане на 3,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,74%, или на 13,4 доллара, до 1795,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,77%, до 23,71 доллара за унцию.

Стоимость золота отступила от уровня в 1800 долларов за унцию на фоне некоторого удорожания доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,14%, до 93,03 пункта, до этого два дня показатель снижался. Дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке металла в другой валюте.

"Дальнейшие признаки прогресса по инфраструктурному плану США почти в один триллион долларов, одобрение палатой представителей бюджетного плана на 3,5 триллиона долларов могут склонить настроение рынка в сторону рисковых активов", - считают аналитики IG, чье мнение приводит газета Wall Street Journal. Традиционно золото считается более надежным активом, поэтому рисковые настроения сдерживают спрос на драгоценный металл.

Палата представителей США одобрила во вторник бюджетный план на 3,5 триллиона долларов. Этот план еще предстоит рассмотреть сенату. Кроме того, инфраструктурный план на 1,2 триллиона долларов, уже принятый сенатом, прошел процедурное голосование, но еще не принят палатой представителей окончательно.

Основное внимание рынков на текущей неделе обращено к экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. На мероприятии ожидается выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который может прояснить ситуацию с планами регулятора по мерам стимулирования и срокам сворачивания программы выкупа активов. Такие комментарии могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.