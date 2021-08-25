Финансовые новости
- |
- 25.08.21
- |
- 19:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 25 августа дешевеет на укреплении доллара и в ожидании разворота к риску
08:22 25.08.2021 |
Стоимость золота в среду утром опускается на фоне некоторого роста курса доллара и ожиданиях по усилению рисковых настроений после новостей из США о бюджетном плане на 3,5 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,74%, или на 13,4 доллара, до 1795,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,77%, до 23,71 доллара за унцию.
Стоимость золота отступила от уровня в 1800 долларов за унцию на фоне некоторого удорожания доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,14%, до 93,03 пункта, до этого два дня показатель снижался. Дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке металла в другой валюте.
"Дальнейшие признаки прогресса по инфраструктурному плану США почти в один триллион долларов, одобрение палатой представителей бюджетного плана на 3,5 триллиона долларов могут склонить настроение рынка в сторону рисковых активов", - считают аналитики IG, чье мнение приводит газета Wall Street Journal. Традиционно золото считается более надежным активом, поэтому рисковые настроения сдерживают спрос на драгоценный металл.
Палата представителей США одобрила во вторник бюджетный план на 3,5 триллиона долларов. Этот план еще предстоит рассмотреть сенату. Кроме того, инфраструктурный план на 1,2 триллиона долларов, уже принятый сенатом, прошел процедурное голосование, но еще не принят палатой представителей окончательно.
Основное внимание рынков на текущей неделе обращено к экономической конференции в Джексон-Хоуле 26-28 августа. На мероприятии ожидается выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который может прояснить ситуацию с планами регулятора по мерам стимулирования и срокам сворачивания программы выкупа активов. Такие комментарии могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Большой герб и пустота. Почему Байден испортил Зеленскому сакральный праздник
|Почему Крымская платформа не сможет принять ни одного решения
|Чем закончилось турне Меркель в Киев и Москву
|Почему Кабмин втихаря назначил Мельника директором БЭБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Прибыль банков выросла на 40% по сравнению с кризисным 2020 годом
|Курс евро 25 августа снижается к доллару на статистике из Германии
|Иран снимет запрет на майнинг криптовалют с 22 сентября
|Справочный курс гривны 25 августа понижен на 3,34 коп до 26,6809 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 25 августа в основном выросли вслед за США
|Суд отклонил ходатайство экс-владельцев ПриватБанка о прекращении рассмотрения дела о взыскании нанесенных банку убытков
Это интересно
|Итальянские светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме
|Samsung задействовала ИИ для проектирования мобильных процессоров
|Почти четверть всех акций Tesla принадлежит Илону Маску
|Tencent ограничит время пребывания несовершеннолетних в онлайн-играх в сотрудничестве с властями Китая
|TSMC стала самой дорогой азиатской компанией, обогнав Tencent
|У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
|Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin