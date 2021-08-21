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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар на межбанке немного подорожал перед большими выходными

23:48 20.08.2021 |

Финансы

 Елена Лысенко / СТРАНА.ua

20 августа курс доллара приподнялся на 1 копейку, и предпраздничная неделя на межбанке завершилась на 26,67-26,69 грн/$. Наличные курсы наоборот, опустились на 5 копеек:

* до 26,75-26,85 грн/$ - на продаже;
* до 26,40-26,65 грн/$ - на покупке.

Банкиры ждали, что население будет активнее сдавать американскую валюту перед 4-дневными выходными. Однако этого не произошло - люди ждут подорожание "американца", и не торопятся с ним расстаться. При этом валютный спрос в кассах был не очень большой, потому оптовые наличные курсы мало изменились - 26,75-26,80 грн/$.

Готовились к выходным

Как и ожидалось, активность на межбанке заметно стихла, а объем сделок на Bloomberg сократился - со $193 млн до $130 млн.

Покупок Нацбанка казначеи не заметили. Однако по итогам недели НБУ отчитался о покупке с 16 по 20 августа порядка $118 млн. Наиболее результативным для регулятора был понедельник, 16-е число, когда он выкупил около $100 млн.

"Сегодня были разношерстные торги, поскольку был короткий день, и каждому нужно было успеть перед затяжными выходными решить свои задачи по покупке/продаже доллара. Объем торгов небольшой - рынок узкий, потому выходы даже с небольшими сделками двигали котировки в разные стороны. Но в целом день закончился на позитиве", - заверил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Стартовал межбанк сегодня в рамках 26,66-26,69, и сразу поднялся на 26,68-26,70 грн/$. Но покупатели не накинулись сразу на валюту, потому до обеда котировки просели до 26,645-26,67 грн/$.

"К обеду объем сделок в Bloomberg достиг $100 млн. Это немного, учитывая грядущие четырехдневные выходные. В обеденный перерыв активность покупателей снизилась до минимума, потому выход на торги дополнительного объема доллара разбалансировало рынок и мгновенно опустило котировки. На очень скромном объеме - чуть больше $10 млн - они снизились до 26,63-26,65 грн/$. Впрочем, продавать валюту дешевле 26,64 грн/$ продавцы также не хотели. Потому остаток дня шла малоактивная позиционная борьба между продавцами и покупателями, сопровождавшаяся редкими сделками. А завершилась торговая сессия с расчетами TOM (расчеты на следующий рабочий день) в рамках 26,665-26,70 грн/$", - рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Закрытие сделок перед выходными - главный фактор сегодняшнего дня, а для недели ключевым моментом была уплата налогов.

"Основными факторами на этой неделе были последние дни уплаты квартальных налогов и, возможно, окончание укрепления гривны, как минимум на 1-2 недели. Мы подошли к уровням 26,60 грн/$ откуда отбивались несколько раз в том числе из-за выходов регулятора на рынок", - подытожил ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Куринный.

Госказначейство в пятницу провело первую заметную выплату в рамках возмещения по НДС - на 1,07 млрд грн (1,6 млрд грн за три дня). Но все случилось после обеда, и не сказалось на настроениях межбанка.

Валюта без обязательств

Сегодня истек ровно месяц с того момента, как Нацбанк разрешил физлицам-предпринимателям (ФОПам - укр.) и юрлицам покупать на межбанке валюту без обязательств, то есть без валютных контрактов, которые требовались ранее. Под спекуляции. Такие приобретения разрешены в рамках суточного лимита €100 тыс., а правила утверждены постановление НБУ №80.

Как сообщили "Стране" в пресс-службе Национального банка, с 20 июля по 20 августа состоялось 2 947 сделок по покупке валюты без обязательств на общую сумму €153,2 млн.

Больше всего таких приобретений зафиксировали сегодня, 20 августа - 193 сделки на €9,8 млн, значит средний размер покупки составил €51 тыс. Также пиковым оказалось 19 августа (169 сделок на €8,6 млн) и 12 августа (168 сделок на €8,4 млн).

Доллар на межбанке немного подорожал перед большими выходными

 

ФОПы могут покупать разные инвалюты, а суточный лимит €100 тыс. будет пересчитываться в соответствующий эквивалент. Например, Приватбанк через свою систему Приват24 дает предпринимателям возможность приобретать 12 разных денежных единиц: от доллара, евро, швейцарского франка и английского фунта стерлингов до японской иены, казахстанского тенге, польского злотого и российского рубля.

Как сообщал Нацбанк через неделю после запуска новой возможности, наибольшим спросом у украинцев пользовались евро, доллар и иена.

Как будет курс до конца августа

Следующая неделя будет короткой из-за выходных на День независимости. Межбанк возобновит работу в среду, 25 августа. На него будет влиять пять ключевых факторов:

* Выплаты Госказначейства по НДС, пик которых, скорее всего, придется на среду-четверг. От чиновников ждут еще 8-9 млрд грн. Чем больше гривны будут получать экспортеры, тем с меньшей охотой будут продавать валютную выручку.
* Активизация покупок доллара импортерами накануне завершения отпускного периода, в том числе покупателями энергоносителей.
* Девальвационные ожидания населения и бизнеса, из-за которых будут придерживать валюту на продаже и активнее ее покупать по мере появления гривны.
* Высокие цены на агропродукцию в мире, которые должны стимулировать валютное предложение на межбанке.
* Перечисление Украине $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения специальных прав заимствования (SDR, валюта МВФ) под борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

"Психологическую поддержку гривне может оказать поступление в Украину средств МВФ в рамках распределения специальных прав заимствования. Впрочем, ждать сильной реакции на такую новость не стоит. Просто потому, что рынок ее уже давно переварил", - отметила Анна Волуйчак.

Минфин на следующей неделе не будет размещать новых выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) в связи с тем, что его график приходится на 24 августа (День независимости). Однако финансисты считают, что это не скажется на межбанке.

"На следующей неделе не запланированы и крупные погашения старых выпусков ОВГЗ. Суммарно Минфин должен перечислить держателям бумаг 1,95 млрд грн. Но большая часть их, судя по параметрам выпусков, принадлежит украинским банкам. Кроме того, на минувшей неделе сокращение ОВГЗ-портфеля нерезидентов, продолжавшееся 7 недель подряд, полностью остановилось. По данным НБУ, за минувшую неделю он даже вырос на 57 млн грн. Это дает основания предположить, что значительного давления на гривну по этому направлению на будущей неделе не будет", - считает Волуйчак.

Большинство опрошенных "Страной" экспертов прогнозирует на следующую неделю девальвацию гривны. Одни говорят об уровнях 26,80-26,85 грн/$, а другие допускают даже 26,90-27,0 грн/$.

"Ожидаем рост курса из-за сезонности и окончания выплаты налогов, а также из-за возмещения НДС экспортерам и начала сентября. Возможно протестируем 27,0 грн/$, и там простоим в сентябре. Возможно аграрии не дадут пройти сильно высоко из-за высоких цен на агропродукцию", - сказал Антон Куринный.
 

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