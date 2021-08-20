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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Доллар 20 августа стабилен к евро и иене в отсутствии значимых факторов
12:35 20.08.2021 |
Курс доллара в пятницу днем не демонстрирует выраженной динамики к евро и иене в отсутствии значимых факторов, которые могут показать рынку дальнейшее направление, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.18 EEST курс евро к доллару опускался до 1,1673 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1674 доллара, курс доллара к иене снижался до 109,64 иены за доллар со 109,74 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 93,64 пункта.
В пятницу трейдеры воздерживаются от активных действий на рынке после недели, когда спрос на доллар ощутимо вырос. Индекс доллара за это время подскочил на 1,2%, а в паре с евро американская валюта выросла на 1%. Поддержку более надежному доллару оказывал отказ инвесторов от риска из-за распространения коронавируса и протокол июльского заседания ФРС США, который указал, что сворачивание стимулирующих мер регулятора может начаться уже в 2021 году.
Между тем, аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что "на фоне ослабления импульса восстановления мировой экономики инвесторам следует использовать в качестве более надежного актива японскую иену, а не доллар". Тем не менее, за текущую неделю курс доллара к иене слабо вырос - на 0,07%.
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