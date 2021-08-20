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Справочный курс гривны 20 августа понижен на 3,34 коп до 26,6809 грн/$1
12:27 20.08.2021 |
Национальный банк 20 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.34 коп. до 26.6809 UAH/USD.
|Показатель
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|20.08.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6475
|26.6809
|0.125
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