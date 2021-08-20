Финансовые новости
- |
- 20.08.21
- |
- 09:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дорожает 20 августа на сохраняющихся рисках по COVID-19
09:00 20.08.2021 |
Цена на золото в пятницу утром растет на фоне продолжающихся опасений за влияние коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.48 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3%, или на 5,35 доллара, до 1788,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,03%, до 23,227 доллара за унцию.
Поддержку золоту оказывает сохраняющийся на рынке негатив, вызванный ростом заболеваемости коронавирусом. Трейдеры склонны приобретать более надежные активы на фоне опасений за восстановление мировой экономики.
В среду также был опубликован протокол Федеральной резервной системы США, где указывалось, что регулятор может начать сокращение объема выкупа активов уже в текущем году. Как считает аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил (James Steel), которого цитирует агентство Market Watch, несмотря на то, что большинство участников заседания были за сворачивание стимулов, единого мнения по-прежнему нет.
Это, по словам аналитика, в значительной степени не отразилось на стоимости золота, и она "остановилась" на отметке в 1800 долларов за унцию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему при власти Зеленского патриотические мероприятия заканчиваются скандалами
ТОП-НОВОСТИ
|Чернышев опроверг слухи о своем назначении главой КГГА
|Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса
|Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко
|От продуктов до кирпича. Как вырастут цены из-за рекордно дорожающего газа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дорожает 20 августа на сохраняющихся рисках по COVID-19
|Евро 20 августа дорожает к доллару в рамках коррекции
|Биржи АТР 20 августа в основном снижаются на новостях из Китая и опасениях за экономику
|Фондовый рынок США 19 августа закрылся снижением Dow и ростом NASDAQ
|На межбанке крепнут девальвационные ожидания
|Старейший банк мира могут вскоре продать после провала стресс-тестирования
Это интересно
|TSMC стала самой дорогой азиатской компанией, обогнав Tencent
|У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
|Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin
|Представлен iQOO 8 Pro, который не хуже Honor Magic3 Pro и Mi Mix 4
|Boston Dynamics показала, как двуногие роботы Atlas занимаются паркуром
|Американцы создали 3D-принтер для промышленной печати идеальных литиевых аккумуляторов
|Samsung протестирует цифровую вону на своих смартфонах