Золото дорожает 20 августа на сохраняющихся рисках по COVID-19

Цена на золото в пятницу утром растет на фоне продолжающихся опасений за влияние коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.48 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3%, или на 5,35 доллара, до 1788,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,03%, до 23,227 доллара за унцию.

Поддержку золоту оказывает сохраняющийся на рынке негатив, вызванный ростом заболеваемости коронавирусом. Трейдеры склонны приобретать более надежные активы на фоне опасений за восстановление мировой экономики.

В среду также был опубликован протокол Федеральной резервной системы США, где указывалось, что регулятор может начать сокращение объема выкупа активов уже в текущем году. Как считает аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил (James Steel), которого цитирует агентство Market Watch, несмотря на то, что большинство участников заседания были за сворачивание стимулов, единого мнения по-прежнему нет.

Это, по словам аналитика, в значительной степени не отразилось на стоимости золота, и она "остановилась" на отметке в 1800 долларов за унцию.