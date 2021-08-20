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Евро 20 августа дорожает к доллару в рамках коррекции
08:51 20.08.2021 |
Курс евро по отношению к доллару коррекционно растет после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 EEST курс евро к доллару рос до 1,1687 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1674 доллара, курс доллара к иене снижался до 109,64 иены за доллар со 109,74 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 93,56 пункта.
В пятницу евро восстанавливается к доллару после снижения четверга, которое было вызвано общим уходом от риска в связи с возобновлением опасений за восстановление глобальной экономики. Усугубила ситуацию публикация протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором указывалось, что сворачивание стимулирующих мер регулятора может начаться уже в 2021 году.
При этом валютный стратег Cambridge Global Payments Гектор Демарко (Hector Demarco) полагает, что замедление экономического роста в США может "отсрочить" начало снижения объема выкупа активов с рынка, и это негативно отразится на долларе.
"Замедление экономической активности может ослабить инфляционное давление и снизить уровень найма в ближайшее время, что сдвинет какое-либо сокращение выкупа активов на первый квартал 2022 года", - сказал газете Wall Street Journal Демарко.
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