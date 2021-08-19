Финансовые новости
- |
- 19.08.21
- |
- 23:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
На межбанке крепнут девальвационные ожидания
23:45 19.08.2021 |
19 августа курс доллара на межбанке подскочил на 6 копеек, и торговля завершилась на 26,65-26,68 грн/$. Средние наличные курсы не изменились на продаже "американца", но на 5 копеек поднялись на выкупе у населения:
* 26,75-26,90 грн/$ - на продаже;
* 26,45-26,70 грн/$ - на покупке.
В кассах ощущался валютный спрос, но его оценивали, как умеренный.
"С утра оптовые наличные курсы приподнялись на 26,82 грн/$ из-за подорожания на межбанке, но после отошли на 26,81 грн/$. В целом финучреждения минимизируют остатки в своих кассах перед затяжными выходными, а завтра у инкассаторских служб будет короткий день, банкноты не будут активно развозить по Киеву. Движение в городе сильно затруднено пробками из-за подготовки к празднованию Дня независимости и у инкассаторских подразделений в пятницу будет совсем короткий день (может пару часов поработают)", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На межбанке сегодня наблюдался небольшой всплеск активности: объем сделок на площадке Bloomberg поднялся со $164 млн до $193 млн. Рынок выровнялся самостоятельно, Нацбанк на торги не выходил.
"Если не брать во внимание первые несколько сделок, заключенных в рамках 26,61-26,63 грн/$, то в течении всего дня торговля шла в диапазоне 26,63-26,66 грн/$. А закрывалась сессия с расчетами TOM (с поставкой сегодня) в рамках 26,65-26,68 грн/$. Небольшие ситуативные перекосы в пользу спроса или предложения были нормой. Однако незначительный дефицит предложения тут же приводил к активизации продавцов и наоборот, немного подешевевший доллар быстро выкупали", - объяснила "Стране" директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
Крупных покупателей/продавцов доллара казначеи не выделяли, говорили о большой массе средних и мелких сделок. Бизнес закрывал последние налоговые платежи и готовился к затяжным выходным.
"Многие берут отпуска, сворачивают сделки и хотят уехать, завтра могут не выйти или выйти на несколько часов. Банки позакрывали валютные позиции, и собираются вложить гривну на четыре дня (в депозитные сертификаты Нацбанка), им сейчас не до валютных спекуляций. Валютный рынок застыл в ожидании парада на День независимости", - заметил Василий Невмержицкий.
Гривна на предприятия прибывает: Госказначейство отправило сегодня бизнесу в рамках возмещения по НДС порядка 393,4 млн грн - небольшая выплата. С этого обычно начинаются платежи властей.
В тоже время Министерство финансов отменило размещение новых выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) на следующей неделе. Из-за того, что по графику они приходятся ровно на День независимости - на 24 августа.
20 августа от межбанка не ждут больших объемов продажи доллара, поскольку сегодня, 19 августа, закончился период уплаты налогов. Но допускается повышенный спрос на валюту.
"Фактор четырехдневных выходных будет стимулировать спрос и завтра. Импортеры будут спешить закрыть проплаты по контрактам заранее. Тем более что весь рынок ждет смены курсового тренда и подорожания доллара в ближайшие недели. При этом стимулов для распродажи валюты у экспортеров сейчас немного - период уплаты налогов пройден, а на следующей неделе Госказначейство будет наращивать выплаты НДС-возмещения", - отметила Анна Волуйчак.
На межбанке крепнут девальвационные ожидания.
"Жду активизации торгов в первой половине дня пятницы и повышенной раскачки курса. По моим оценкам, котировки в ходе завтрашней сессии будут находиться в рамках 26,63-26,80 грн/$", - спрогнозировала Волуйчак.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему при власти Зеленского патриотические мероприятия заканчиваются скандалами
ТОП-НОВОСТИ
|Чернышев опроверг слухи о своем назначении главой КГГА
|Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса
|Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко
|От продуктов до кирпича. Как вырастут цены из-за рекордно дорожающего газа
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|На межбанке крепнут девальвационные ожидания
|Старейший банк мира могут вскоре продать после провала стресс-тестирования
|НБУ обновляет порядок осуществления перестрахования у страховщика
|Депозитные ставки для физлиц 19.08.21
|Нацбанк разработал требования к страховщикам аграрной продукции с господдеркой
|Екатерина Рожкова опровергла сообщения о признании апелляционным судом законным выговор Совета НБУ ей и Сологубу
Это интересно
|У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
|Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin
|Представлен iQOO 8 Pro, который не хуже Honor Magic3 Pro и Mi Mix 4
|Boston Dynamics показала, как двуногие роботы Atlas занимаются паркуром
|Американцы создали 3D-принтер для промышленной печати идеальных литиевых аккумуляторов
|Samsung протестирует цифровую вону на своих смартфонах
|Samsung представила революционную технологию Eco² OLED для дисплеев смартфонов