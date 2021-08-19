На межбанке крепнут девальвационные ожидания.

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

19 августа курс доллара на межбанке подскочил на 6 копеек, и торговля завершилась на 26,65-26,68 грн/$. Средние наличные курсы не изменились на продаже "американца", но на 5 копеек поднялись на выкупе у населения:

* 26,75-26,90 грн/$ - на продаже;

* 26,45-26,70 грн/$ - на покупке.

В кассах ощущался валютный спрос, но его оценивали, как умеренный.

"С утра оптовые наличные курсы приподнялись на 26,82 грн/$ из-за подорожания на межбанке, но после отошли на 26,81 грн/$. В целом финучреждения минимизируют остатки в своих кассах перед затяжными выходными, а завтра у инкассаторских служб будет короткий день, банкноты не будут активно развозить по Киеву. Движение в городе сильно затруднено пробками из-за подготовки к празднованию Дня независимости и у инкассаторских подразделений в пятницу будет совсем короткий день (может пару часов поработают)", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

На межбанке сегодня наблюдался небольшой всплеск активности: объем сделок на площадке Bloomberg поднялся со $164 млн до $193 млн. Рынок выровнялся самостоятельно, Нацбанк на торги не выходил.

"Если не брать во внимание первые несколько сделок, заключенных в рамках 26,61-26,63 грн/$, то в течении всего дня торговля шла в диапазоне 26,63-26,66 грн/$. А закрывалась сессия с расчетами TOM (с поставкой сегодня) в рамках 26,65-26,68 грн/$. Небольшие ситуативные перекосы в пользу спроса или предложения были нормой. Однако незначительный дефицит предложения тут же приводил к активизации продавцов и наоборот, немного подешевевший доллар быстро выкупали", - объяснила "Стране" директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Крупных покупателей/продавцов доллара казначеи не выделяли, говорили о большой массе средних и мелких сделок. Бизнес закрывал последние налоговые платежи и готовился к затяжным выходным.

"Многие берут отпуска, сворачивают сделки и хотят уехать, завтра могут не выйти или выйти на несколько часов. Банки позакрывали валютные позиции, и собираются вложить гривну на четыре дня (в депозитные сертификаты Нацбанка), им сейчас не до валютных спекуляций. Валютный рынок застыл в ожидании парада на День независимости", - заметил Василий Невмержицкий.

Гривна на предприятия прибывает: Госказначейство отправило сегодня бизнесу в рамках возмещения по НДС порядка 393,4 млн грн - небольшая выплата. С этого обычно начинаются платежи властей.

В тоже время Министерство финансов отменило размещение новых выпусков ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) на следующей неделе. Из-за того, что по графику они приходятся ровно на День независимости - на 24 августа.

20 августа от межбанка не ждут больших объемов продажи доллара, поскольку сегодня, 19 августа, закончился период уплаты налогов. Но допускается повышенный спрос на валюту.

"Фактор четырехдневных выходных будет стимулировать спрос и завтра. Импортеры будут спешить закрыть проплаты по контрактам заранее. Тем более что весь рынок ждет смены курсового тренда и подорожания доллара в ближайшие недели. При этом стимулов для распродажи валюты у экспортеров сейчас немного - период уплаты налогов пройден, а на следующей неделе Госказначейство будет наращивать выплаты НДС-возмещения", - отметила Анна Волуйчак.

На межбанке крепнут девальвационные ожидания.

"Жду активизации торгов в первой половине дня пятницы и повышенной раскачки курса. По моим оценкам, котировки в ходе завтрашней сессии будут находиться в рамках 26,63-26,80 грн/$", - спрогнозировала Волуйчак.