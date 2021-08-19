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Справочный курс гривны 19 августа понижен на 0,02 коп до 26,6475 грн/$1
12:27 19.08.2021 |
Национальный банк 19 августа понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.02 коп. до 26.6475 UAH/USD.
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
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