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Золото 19 августа умеренно дешевеет на укрепляющемся долларе
08:55 19.08.2021 |
Цена на золото в четверг утром снижается на росте курса доллара, вызванном публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,28%, или на 5,05 доллара, до 1779,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,79%, до 23,238 доллара за унцию.
Давление на котировки драгоценного металла оказывает рост курса американской валюты - индекс доллара в четверг достиг максимального с марта значения.
Такая динамика была вызвана выходом протокола июльского заседания ФРС, в котором регулятор отметил возможность снижения темпов выкупа активов с рынка уже в этом году при условии, что экономика США будет развиваться согласно поставленным целям.
В то же время аналитики Oanda, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что спрос на надежные активы вероятнее всего останется сильным, учитывая сохранение опасений за рост мировой экономики. Согласно их прогнозам, следующим ключевым значением для цен на золото станет отметка 1850 долларов, если тенденция отказа от риска сохранится.
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