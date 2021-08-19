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Доллар 19 августа достиг максимальной с марта цены
08:49 19.08.2021 |
Курс доллара активно растет к евро и иене в четверг утром, а индекс доллара достиг максимального значения с марта после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1677 доллара за евро с уровня прошлого закрытия 1,171 доллара, курс доллара к иене растёт до 110,18 иены за доллар со 109,74 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,31%, до 93,43 пункта, это максимальное значение с 31 марта.
В протоколе заседания ФРС, опубликованном в среду, указывается, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям. В то же время некоторые участники заседания посчитали более целесообразным начать снижение темпов выкупа в следующем году.
Аналитики IG, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что положительный тренд в отношении доллара в краткосрочной перспективе остается неизменным, и возможное более раннее начало сворачивания стимулирующих мер ФРС может поспособствовать еще большему укреплению американской валюты.
Влияние на динамику доллара в четверг также может оказать американская статистика рынка труда. Аналитики полагают, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 августа, снизилось на 12 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели - до 363 тысяч.
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