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Доллар на межбанке 18 августа опустили на распродажах Приватбанка, который под налоги сбывал валюту ФОПов
23:32 18.08.2021 |
В среду, 18 августа, безналичный доллар подешевел на шесть копеек, и межбанк закрылся 26,60-26,62 грн/$.
При этом наличные курсы в кассах банков почти не изменились:
* 26,77-26,90 грн/$ - на продаже;
* 26,40-26,65 грн/$ - на покупке.
Люди продолжали покупать наличный доллар, но без большого фанатизма. Поэтому оптовые наличные цены поднялись совсем немного - с 26,75-26,80 грн/$ до 26,77-26,81 грн/$.
На межбанке постепенно спадает активность: объем сделок на Bloomberg сократился с $211 млн до $164 млн. Нацбанк понемногу выкупал валюту: приобрел до $10 млн.
"Гривня продолжает укрепляться даже на уменьшении объемов торгов. Все из-за небольшого спроса. Доллар все еще продают под уплату налогов, а берут не очень активно. Поэтому валюта дешевеет", - объяснил исход торгов финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
При этом казначеи уверяют, что валютный излишек на межбанке был небольшим.
"Первая поспешная сделка в Bloomberg прошла по 26,70 грн/$, но к началу активных торгов котировки опустились в коридор 26,63-26,66 грн/$, где и продержались почти всю сессию. До обеда прошло более 2/3 общего объема. Суммарная сумма сделок оказалась вдвое меньше объема понедельника и даже ниже средних показателей среды нынешнего лета. При таких вводных курс гривны обновил более чем годичный рекорд. Хотя случилось это в самом конце торговой сессии с расчетами TOD (с расчетами сегодня), когда на торгах почти не было покупателей. Продажа около $10 млн опустила котировки до 26,59-26,61 грн/$ - в последний раз такие уровни фиксировались в июне 2020 года", - рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Волуйчак.
На условиях TOD сделки завершились на 26,60-26,62 грн/$. А покупки TOM (с поставкой валюты завтра) под вечер проходили на более высоких уровнях - 26,6150-26,6350 грн/$.
Из числа ключевых продавцов выделяли государственный Приватбанк. Считается, что он распродавал доллар ФОПов (физлиц-предпринимателей) преимущественно из IT-сектора, которые продают валютную выручку под сезон уплаты налогов. Они должны рассчитаться с госбюджетом до завтрашнего дня, 19 августа.
Активных скупщиков валюты, кроме Нацбанка, сегодня не наблюдали. Валюту брали преимущественно импортеры и банки-спекулянты.
Спекулянты понимают, что завтра - последний день уплаты налогов, в связи с чем объемы продажи доллара на межбанке будут сокращаться. Еще их уменьшение простимулирует старт выплат Госказначейством возмещений по НДС. Сегодня бизнес получил первую сумму - 184,3 млн грн, но завтра она может быть побольше.
Выплаты по НДС будут играть на уменьшение валютных продаж экспортерами (доллар будут придерживать, получая гривну от государства), и на рост спроса на доллар со стороны импортеров. Поэтому финансисты продолжают говорить об ожидаемом подорожании "американца".
"Думаю, утром четверга покупатели попытаются закрепить обозначившийся сегодня вечером тренд на укрепление гривны. Насколько эта попытка будет успешной, зависит от объема предложения. Вполне вероятно, что завтра в первой половине дня дефицита валюты на рынке не будет, поскольку 19 августа - последний день уплаты налогов за прошлый период. При этом продавцы будут гораздо охотнее соглашаться на котировки покупателей. Однако во второй половине дня не исключаю начала обратного движения курса. По моим оценкам, торги на межбанке в четверг пройдут в рамках 26,56-26,72 грн/$", - спрогнозировала Волуйчак.
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