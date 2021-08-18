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Остаток средств на корсчетах банков 18.08.21
10:58 18.08.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|16 июля
|57154.7
|19 июля
|58453.7
|20 июля
|62186.8
|21 июля
|62184.6
|22 июля
|73216.7
|23 июля
|76294.1
|26 июля
|53355.1
|27 июля
|60181.2
|28 июля
|58834.0
|29 июля
|57812.4
|30 июля
|50859.2
|2 августа
|53750.9
|3 августа
|53361.0
|4 августа
|48641.2
|5 августа
|49018.1
|6 августа
|48936.6
|9 августа
|51998.9
|10 августа
|47841.4
|11 августа
|61150.2
|12 августа
|63669.2
|13 августа
|61217.5
|16 августа
|64758.7
|17 августа
|66556.0
|18 августа
|63668.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 18 августа - 26,6752 грн
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