Финансовые новости
- |
- 18.08.21
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 18 августа дорожает в ожидании публикации протокола заседания ФРС США
09:34 18.08.2021 |
Цена на золото в среду утром растет в преддверии выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.24 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,32%, или на 5,75 доллара - до 1793,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 23,758 доллара за унцию.
В центре внимания инвесторов в среду будет протокол заседания ФРС США. Рынки хотят получить подсказки относительно сроков начала сворачивания стимулирующих мер регулятора.
"Самым положительным моментом в отношении золота может быть то, что рынок, вероятно, учел предстоящее сокращение объема выкупа активов. Это не говорит о том, что золото будет дорожать, но поддерживает идею, что оно не будет еще больше дешеветь", - приводит агентство Блумберг слова аналитика HSBC по драгоценным металлам Джеймса Стила (James Steel). Аналитик считает, что стоимость золота застынет на отметке в 1800 долларов за унцию.
Также определенную поддержку котировкам драгметалла оказывает ситуация с коронавирусом в мире. Беспокойство относительно перспектив восстановления экономики на фоне возобновившегося роста заболеваемости способствует росту спроса на надежные активы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как повлияет на планы Тимошенко уголовное дело против главы ГПЗКУ — интервью с Александром Черненко
|И нас кинут как Афганистан: Почему украинцы снова повторяют глупости за российской пропагандой
|Смерть мэра Кривого Рога Павлова. Каких политических последствий ждать
|Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.08.21
|Доллар 18 августа дешевеет к евро в ожидании протокола ФРС США
|НБУ определил график работы банков на праздничные дни августа
|Укрзализныця повышает тарифы на грузовые перевозки
|Биржи АТР 18 августа закрылись в основном в плюсе после снижения днем ранее
|Справочный курс гривны 18 августа повышен на 3,42 коп до 26,6473 грн/$1
Это интересно
|TSMC запустит 3-нм техпроцесс в следующем году, но пользоваться им до 2023 года будет только Apple
|BMW бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях
|Боевой беспилотник Avenger впервые отследил цели в инфракрасном диапазоне
|Журналист ради эксперимента выпустил криптовалюту Idiot Coin — ею сразу заинтересовались более 300 человек
|Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль
|Adidas продает свой бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро
|Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»