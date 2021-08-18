Золото 18 августа дорожает в ожидании публикации протокола заседания ФРС США

Цена на золото в среду утром растет в преддверии выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.24 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,32%, или на 5,75 доллара - до 1793,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,42% - до 23,758 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов в среду будет протокол заседания ФРС США. Рынки хотят получить подсказки относительно сроков начала сворачивания стимулирующих мер регулятора.

"Самым положительным моментом в отношении золота может быть то, что рынок, вероятно, учел предстоящее сокращение объема выкупа активов. Это не говорит о том, что золото будет дорожать, но поддерживает идею, что оно не будет еще больше дешеветь", - приводит агентство Блумберг слова аналитика HSBC по драгоценным металлам Джеймса Стила (James Steel). Аналитик считает, что стоимость золота застынет на отметке в 1800 долларов за унцию.

Также определенную поддержку котировкам драгметалла оказывает ситуация с коронавирусом в мире. Беспокойство относительно перспектив восстановления экономики на фоне возобновившегося роста заболеваемости способствует росту спроса на надежные активы.