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ЦБ Китая продолжил давление на компании, связанные с криптоактивами
09:09 18.08.2021 |
Филиал Народного банка Китая (НБК) в Шэньчжэне приступил к проверке деятельности организаций, подозреваемых в ведении незаконных операций с цифровыми активами. Регулятор «оперативно навел порядок и внес корректировки» в работу 11 компаний, сообщает Shanghai Securities Journal со ссылкой на НБК.
«В настоящее время НБК завершил корректировку бизнеса известного финансового веб-сайта, который подозревается в содействии незаконным депозитным операциям с валютой. Регулятор также надлежащим образом обработал восемь сообщений о незаконной и преступной деятельности, связанной с онлайн-рынком форекс и трансграничной торговлей акциями», - говорится в сообщении.
Китайские регуляторы часто используют формулировку «внес корректировки», чтобы обозначить вмешательство с целью обеспечения соответствия операций компании действующему законодательству.
Аналогичная терминология, например, использовалась в ходе преследования финтех-компании Ant Group («дочка» Alibaba Group) в 2020 году. Чтобы продолжить деятельность, ей пришлось реструктуризировать бизнес в финансовый холдинг. Действия властей сорвали IPO, в рамках которого Ant рассчитывала привлечь порядка $34 млрд.
Ранее НБК заявил о намерении и дальше оказывать давление на сферу торговли криптовалютами. Китайский ЦБ намерен усилить регулирование платформ интернет-финансов и пресечь незаконные операции с цифровыми активами.
В мае вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на заседании Комитета по финансовой стабильности и развитию заявил о готовящихся мерах в отношении майнинга и торговли биткоином.
В июне НБК провел встречу с представителями финучреждений и запретил им участвовать в транзакциях с криптовалютами.
В июле заместитель председателя НБК Фань Ифэй назвал биткоин и стейблкоины спекулятивными инструментами, угрожающими безопасности финансовой системы и социальной стабильности.
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