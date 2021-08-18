ЦБ Китая продолжил давление на компании, связанные с криптоактивами

Филиал Народного банка Китая (НБК) в Шэньчжэне приступил к проверке деятельности организаций, подозреваемых в ведении незаконных операций с цифровыми активами. Регулятор «оперативно навел порядок и внес корректировки» в работу 11 компаний, сообщает Shanghai Securities Journal со ссылкой на НБК.

«В настоящее время НБК завершил корректировку бизнеса известного финансового веб-сайта, который подозревается в содействии незаконным депозитным операциям с валютой. Регулятор также надлежащим образом обработал восемь сообщений о незаконной и преступной деятельности, связанной с онлайн-рынком форекс и трансграничной торговлей акциями», - говорится в сообщении.

Китайские регуляторы часто используют формулировку «внес корректировки», чтобы обозначить вмешательство с целью обеспечения соответствия операций компании действующему законодательству.

Аналогичная терминология, например, использовалась в ходе преследования финтех-компании Ant Group («дочка» Alibaba Group) в 2020 году. Чтобы продолжить деятельность, ей пришлось реструктуризировать бизнес в финансовый холдинг. Действия властей сорвали IPO, в рамках которого Ant рассчитывала привлечь порядка $34 млрд.

Ранее НБК заявил о намерении и дальше оказывать давление на сферу торговли криптовалютами. Китайский ЦБ намерен усилить регулирование платформ интернет-финансов и пресечь незаконные операции с цифровыми активами.

В мае вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ на заседании Комитета по финансовой стабильности и развитию заявил о готовящихся мерах в отношении майнинга и торговли биткоином.

В июне НБК провел встречу с представителями финучреждений и запретил им участвовать в транзакциях с криптовалютами.

В июле заместитель председателя НБК Фань Ифэй назвал биткоин и стейблкоины спекулятивными инструментами, угрожающими безопасности финансовой системы и социальной стабильности.



