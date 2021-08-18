Минфин продал гособлигаций на 790 миллионов

Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|172
|173
|174
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000219208
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|3 000 000
|3 000 000
|-
|Дата размещения
|17.08.2021
|17.08.2021
|17.08.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|18.08.2021
|18.08.2021
|18.08.2021
|Дата оплаты процентов
|27.08.2021
|24.11.2021
|05.01.2022
|Дата оплаты процентов
|25.02.2022
|25.05.2022
|06.07.2022
|Дата оплаты процентов
|26.08.2022
|23.11.2022
|04.01.2023
|Дата оплаты процентов
|05.07.2023
|Дата оплаты процентов
|03.01.2024
|Дата оплаты процентов
|03.07.2024
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|55.75
|55.50
|61.50
|Номинальный уровень доходности. %
|11.15
|11.10
|12.30
|Срок обращения (дней)
|373
|462
|1 050
|Дата погашения
|26.08.2022
|23.11.2022
|03.07.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|574 742 000
|48 122 000
|184 100 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|524 742 000
|48 122 000
|184 100 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|4 472 733 000
|10 493 188 000
|1 201 425 000
|Количество поданных заявок. шт
|30
|6
|14
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|29
|6
|14
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.20
|11.30
|12.30
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|11.10
|11.30
|12.30
|Установленная доходность. %
|11.15
|11.30
|12.30
|Средневзвешенная доходность. %
|11.14
|11.30
|12.30
|Поступление в бюджет
|552 563 023.54
|49 225 437.46
|186 653 467.00
Данные: Минфин Украины