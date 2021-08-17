Евро 17 августа немного дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне

Курс евро к доллару незначительно снижается во вторник утром перед публикацией статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 EEST курс евро к доллару снижался до 1,177 доллара за евро с уровня прошлого закрытия 1,1777 доллара. Курс доллара к иене рос до 109,3 иены за доллар со 109,23 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,08%, до 92,7 пункта.

Во вторник европейское статистическое агентство Евростат опубликует вторую оценку динамики ВВП еврозоны во втором квартале. Аналитики полагают, что рост составил 13,7% в годовом выражении, как и показала первая оценка. В первом квартале снижение составляло 1,3%.

Также в течение дня ожидается статистика по США. До открытия американских бирж станут известны данные о розничных продажах в стране. Аналитики полагают, что показатель в июле опустился на 0,2% по сравнению с июнем. Затем выйдут данные о промпроизводстве в США, которое, как ожидается, в июле выросло на 0,5% в месячном выражении.

На этой неделе рынки также ждут публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы надеются увидеть в протоколе подсказки по дальнейшей политике регулятора.

Аналитики JPMorgan, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, отмечают, что выступления представителей ФРС приобретают все более "ястребиный" характер, чему способствуют положительные данные по рынку труда за июль. В связи с этим эксперты ожидают, что доллар может укрепиться осенью.