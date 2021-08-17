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Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 9 копеек
23:39 16.08.2021 |
16 августа рынок закончил торговлю на 26,72-26,75 грн/$. При этом в кассах наличные курсы почти не изменились:
* 26,75-26,90 грн/$ - на продаже;
* 26,45-26,72 грн/$ - на покупке.
Хотя люди постепенно подкупают наличный доллар на всякий случай, как обычно это делают накануне осеннего сезона. Если утром оптовые цены наличного находились в рамках 26,72-26,74 грн/$, то к вечеру они приподнялись на 26,80-26,83 грн/$.
"По информации Нацбанка, население с начала августа остается чистым покупателем доллара. Но при этом предприятия-экспортеры продают валюты больше, чем покупают. И этой чистой продажи валюты предприятиями хватает на то, чтобы ее покупало население, банки на свою позицию и Нацбанк для пополнения международных активов", - прокомментировал происходящее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
На межбанке наблюдался новый всплеск торговой активности. Объем сделок на Bloomberg подскочил с $169 млн до $318 млн. А Нацбанк выкупил просто огромный валютный объем - свыше $100 млн.
Это особенно много с учетом того, что ранее на август был утвержден целевой суточный объем выкупа на уровне $5 млн. Его снизили с $20 млн до $5 млн, чтобы затормозить работу "печатного станка", и вбрасывать в экономику меньше эмиссионной гривны, которая провоцирует рост инфляции. Ее уровень достиг 10,2%.
Как известно, Национальный банк выкупает доллар на межбанке за счет эмиссии гривны. Однако казначеи признавали, что если бы НБУ сегодня не выкупал сегодня валютный излишек в рамках 26,62-26,65 грн/$, то котировки легко могли рухнуть на 26,30-26,40 грн/$.
"Напор валютных продаж был значительным, и доллара было очень много. Ситуация требовала активного вмешательства регулятора. У валютного потока та же причина, что и на в конце прошлой недели - налоговый период. Власти смогут показать хороший результат по сборам в бюджет: как и прогнозировалось ранее, по квартальному налогу на прибыль предприятий могут выйти 30-33 млрд грн, а по общим сборам (с учетом других налогов) - на 45 млрд грн. Отсюда и столько доллара", - рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
На старте межбанка экспортеры утром подняли котировку на полкопейки - до 26,64-26,66 грн/$, но она продержалась считанные минуты. Поскольку на торги сразу вышла армия валютных продавцов и цены отошли на 26,62-26,6450 грн/$. Практически молниеносно с покупкой появился Нацбанк и взял первые $5 млн.
Но это мало помогало - рынок отошел на 26,61-26,63 грн/$ по мере увеличения предложения. На фоне чего Нацбанк пошел на увеличение своих валютных покупок, включил свой "пылесос" и за 10 минут выкупил $80 млн, а потом еще одну партию валюты. Старался поглотить побольше излишка, и остановить укрепление гривны. Благодаря ему рынок отошел на 26,6175-26,64 грн/$.
К тому времени НБУ выкупал валюту на уровне 26,62 грн/$ - это была минимальная цена, и банки воспринимали ее как дно.
Как только стало ясно, что дешевле доллар уже не будет, неожиданно появился другой крупный валютный покупатель - Ситибанк. Он выкупал валюту для своих нужд, на валютную позицию. Причем, как сообщили казначеи, мог взять достаточно крупную партию валюты - $20-30 млн.
"Сити может откупать валюту под клиентов, которые продолжают выводить капиталы из наших ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), а может и под дивиденды. У него есть разные клиенты. Обычно старается скупиться на минимальных курсах, чтобы заработать на курсовой разнице", - объяснил директор казначейства крупного банка.
С гособлигациями сейчас не самая лучшая ситуация. От Минфина больше не ждут крупных размещений ОВГЗ, и уж тем более привлечение иностранного капитала. Да и сами чиновники не питают на этот счет особых иллюзий, понимают, что продажи будут более чем скромными. Скорее всего, именно поэтому сегодня и сократили список бумаг, которые завтра будут предложены на аукционе. Из пятничного перечня удалили 2-летние ОВГЗ, и там осталось лишь три вида облигаций: на 1 год (с лимитом 3 млрд грн), на 1,3 года (3 млрд грн) и на 3 года (безлимит).
Банкиры считают, что завтра курс доллара снова может скатываться вниз под давлением валютных продаж экспортеров. А его курс будет зависеть от позиции Нацбанка и ситуативных покупателей вроде Ситибанка. Казначеи ждут торговлю в рамках 26,60-26,75 грн/$
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