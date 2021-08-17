Финансовые новости
- |
- 17.08.21
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Институциональные инвесторы увеличили вложения в биткоин-фонд Grayscale
18:21 16.08.2021 |
Четыре американские компании по управлению активами приобрели акции фонда Grayscale Bitcoin Investment Trust (GBTC), следует из данных Twitter-канала MacroScope.
Фирмы сообщили о покупках в отчетах за период, закончившийся 30 июня 2021 года. Clear Perspective Advisors из штата Иллинойс раскрыла прямое владение 7790 акциями GBTC.
Базирующаяся в Огайо Ancora Advisors с активами под управлением в размере $9,4 млрд сообщила о покупке 13 945 акций биткоин-фонда Grayscale Invesments.
«Крошечная позиция для большой фирмы, но Ancora - это разумные долгосрочные инвестиции. Стоит понаблюдать в ближайшие кварталы», - прокомментировали вложения в MacroScope.
Boston Private Wealth, которая является подразделением частного банка SVB (рыночная капитализация $33 млрд), по состоянию на 31 марта владела 88 189 акциями фонда. В последнем отчете фирма сообщила о принадлежащих ей 103 469 бумагах GBTC.
Parkwood из города Кливленд (Огайо) за этот период нарастила пакет акций биткоин-фонда с 93 000 до 125 000 штук.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|И нас кинут как Афганистан: Почему украинцы снова повторяют глупости за российской пропагандой
ТОП-НОВОСТИ
|Смерть мэра Кривого Рога Павлова. Каких политических последствий ждать
|Тарифы, земля и арест Власенко: Действительно ли Тимошенко готовила новую октябрьскую революцию
|Не снимут, так попугают. Начнется ли Верховная Рада с отставки Разумкова
|Победы недели в ООС: Ликвидация российского генерала на Донбассе и открытие новой военной базы ВСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото дорожает 17 августа на росте интереса к надежным активам
|Евро 17 августа немного дешевеет к доллару в ожидании статистики по еврозоне
|Биржи Азии 17 августа в основном снижаются на опасениях за восстановление экономики региона
|Fitch подтвердил рейтинги украинских госбанков на уровне «B» и улучшил их прогноз до позитивного
|Фондовые индексы США 16 августа в основном выросли по итогам торгов
|Новая неделя на межбанке началась с подорожания доллара на 9 копеек
Это интересно
|Украина попала в список стран, где экономически невыгодно иметь автомобиль
|Adidas продает свой бренд Reebok за 2,1 миллиарда евро
|Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»
|Tesla увеличила сроки поставок электромобилей и обвинила в дефиците чипов Bosch и Renesas
|Ученые: искусственный интеллект сможет диагностировать деменцию за один день
|Audi представила раздвижной родстер: он удлиняется на 25 сантиметров
|Разведка США не пришла к окончательным выводам о происхождении COVID-19