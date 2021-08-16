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Золото дешевеет 16 августа в рамках коррекции
09:26 16.08.2021 |
Цена на золото коррекционно снижается в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.02 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15%, или на 2,65 доллара, до 1775,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,95% - до 23,552 доллара за унцию.
Стоимость драгоценного металла снижается после того, как по итогам пятницы он подорожал на 1,5%. Поддержку котировкам золота оказало ослабление доллара на фоне слабой статистики.
Сдерживает при этом снижение цен на золото ухудшение ситуации с коронавирусом, которое наблюдается во всем мире. Особенно тяжелой обстановка остается в Азии, где ряд стран фиксирует рекорды суточной заболеваемости.
Аналитики IG, слова которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что инвесторы на этой неделе ждут данные по розничным продажам в США, и слабая статистика может спровоцировать рост цен на золото. Прогнозируется, что в месячном выражении объем розничных продаж в июле снизился на 0,3%.
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