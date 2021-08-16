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Доллар слабо дорожает к евро 16 августа в ожидании новостей от ФРС США
09:05 16.08.2021 |
Курс доллара слабо растет по отношению к евро в понедельник днем в ожидании публикации протокола июльского заседания ФРС США в середине недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.35 EEST курс евро снижался до 1,1784 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1791 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,28 иены за доллар со 109,57 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 92,58 пункта.
Мировые инвесторы на текущей неделе ждут публикации протокола июльского заседания ФРС США, когда регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и заявил, что продолжит выкупать активы от 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции. Трейдеры надеются получить из протокола информацию об обсуждении членами регулятора перспектив ужесточения монетарной политики.
В целом аналитики банка ING, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что на текущей неделе евро, вероятно, будет оставаться под давлением против доллара, торгуясь в нижней половине недавнего диапазона 1,17-1,18 доллара. "В краткосрочной перспективе на пару евро-доллар будет оказывать давление не только сильный доллар, но и то, что евро недостает позитивных катализаторов", - сказал валютный стратег ING Франческо Песоле (Francesco Pesole).
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