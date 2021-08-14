Доллар на межбанке 13 августа снова просел под давлением экспортеров

Елена Лысенко / СТРАНА.ua

В пятницу, 13 августа, курс безналичного доллара опустился на 8,5 копеек, и неделя на межбанке завершилась в рамках 26,64-26,6550 грн/$.

Средние курсы в кассах банков опустились на 4-5 копеек:

* до 26,78-26,90 грн/$ - на продаже;

* до 26,40-26,75 грн/$ - на покупке.

Банкиры наблюдали рост спроса на доллар со стороны населения, поэтому средние оптовые наличные курсы поднялись с 26,83-26,85 грн/$ до 26,86-26,90 грн/$.

"УкрСиббанк" покупал под дивиденды

На межбанке было непривычно активно для пятничного дня. Сумма сделок на Bloomberg выросла со $146 млн до $169 млн. Нацбанк купил лишь $5 млн.

"Торговля шла интенсивно. Активнее всего доллар продавали металлурги и иностранцы, которые обслуживают крупные украинские предприятия. Экспортеры продолжают платить налоги, поэтому нуждаются в гривне. Ожидается серьезное увеличение бюджетных поступлений по квартальному налогу на прибыль предприятий: с прежних 25 млрд грн до 30-33 млрд грн. В основном за счет роста мировых цен на разные товарные группы. То есть наши производители отгрузят привычный объем продукции, но получат за него больше средств в валюте и заплатят в гривне налогов с больших доходов", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Межбанк стартовал со снижения доллара на полкопейки - в рамках 26,7150-26,7350 грн/$, и очень быстро просел на 26,7050-26,72 грн/$. После чего на торгах сразу появился Национальный банк и брал валюту по 26,72 грн/$. Впрочем, это не остановило укрепления гривны, и ее котировки поднялись на 26,6750-26,6950 грн/$. Валютные продажи шли полным ходом - экспортерам нужно было рассчитываться с госбюджетом.

Главным валютным покупателем сегодня назвали "УкрСиббанк", который, по слухам, скупал "американца" под вывод дивидендов. Казначеи рассказали, что он взял намного больше Нацбанка - около $70 млн.

Впрочем, даже на этом фоне преобладали валютные продажи и доллар снижался. К вечеру он отошел сначала на 26,6550-26,68 грн/$, а затем и на финишные 26,64-26,6550 грн/$. На уровне 26,6550 грн/$ снова появлялся Нацбанк с покупкой, давая рынку понять, что ниже котировки опуститься уже не должны, и казначеи поддержали регулятора.

"С одной стороны, НБУ поддержал доходы экспортеров, а значит, госбюджет, который нужно наполнять. А с другой - сглаживал валютные колебания, чтобы амплитуда не зашкаливала. Зачем сегодня проваливать курс на 26,50 грн/$, чтобы завтра он отстрелил на 26,70 грн/$? Такого не нужно допускать", - объяснил ситуацию финансовый эксперт Владислав Кравец.

Минфин сделал предварительную заявку на новое размещение своих облигаций внутреннего госзайма в будущий вторник, 17 августа. Всего предложил четыре выпуска ОВГЗ:

* на 1 год, с лимитом 3 млрд грн;

* на 1,3 года, с лимитом 3 млрд грн;

* на 2,3 года, безлимит;

* на 3 года, безлимит.

Видно, что чиновники не рассчитывают на значительные привлечения. Вероятно, они хотят наполнить госбюджет за счет увеличения налоговых поступлений. Крупных размещений ОВГЗ финансисты не ждут, прогнозируют продажи на уровне 2-4 млрд грн.

Что будет с долларом до конца августа

Для следующей недели аналитики назвали такие основные факторы влияния на курс:

* продолжение валютных продаж под уплату налогов, которые нужно перечислить в госбюджет до 19 августа;

* погашение Минфином старых выпусков ОВГЗ;

* первые выплаты Госказначейства в рамках возмещения НДС;

* ожидания поступлений и само поступление $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения специальных прав заимствования (валюты МВФ) эквивалента $650 млрд для поддержания мировой экономики, преодолевающей последствия пандемии коронавируса.

Правда, эксперты считают, что они в разной степени будут влиять на валютный рынок в августе.

"На курс гривна/доллар продолжат влиять налоговый период в первой половине августа и предсезонный осенний рост во второй половине августа. Погашение ОВГЗ 18 августа влияния не окажет: во-первых, это было техническое размещение, во-вторых, на 2,5 млрд грн - слишком несущественная сумма. После налогового периода рост курса может вызвать погашение Украиной или государственными компаниями сентябрьских бумаг. Также ближе к 25 августа ожидаются выплаты НДС Госказначейством, но об их влиянии на курс сейчас говорить преждевременно, поскольку могут возникнуть противодействующие факторы. Такие как "ковидный" транш МВФ. Последний мог бы способствовать укреплению гривны, в таком случае традиционного предсезонного роста курса мы не увидим. Впрочем, мировые цены на газ не дают возможности утверждать, что гривна продолжит укрепление, несмотря на помощь от МВФ", - проанализировал ситуацию ведущий эксперт департамента казначейства и финансовых институтов "ОТП Банка" Антон Куринный.

Он добавил, что на наш валютный рынок могут влиять оценки американского Федрезерва, к которым прислушиваются иностранцы, скупившие в Украине ОВГЗ. В последнее время они планомерно продают эти бумаги и приобретают доллар.

"Тут возможен сценарий более агрессивных высказываний со стороны ФРС о возможном сворачивании экономических вливаний и возможных сроках повышения ставок для борьбы с высокой инфляцией (в июне - 5,4%). Тогда есть вариант выхода нерезидентов из наших бумаг и, следовательно, роста валютного курса", - подытожил Куринный.

В понедельник, 16 августа, финансисты ждут старта межбанка со 26,61-26,64 грн/$ и допускают дальнейшее укрепление до 26,60 грн/$ и ниже. До конца недели рынок может выйти на 26,50 грн/$.