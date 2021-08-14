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Журналист ради эксперимента выпустил криптовалюту Idiot Coin — ею сразу заинтересовались более 300 человек
23:16 13.08.2021 |
В мире криптовалют существуют так называемые ажиотажные монеты. Их создатели завлекают инвесторов перспективами быстрого обогащения, хотя такие активы на самом деле имеют крайне низкую реальную стоимость, а зачастую даже являются откровенным мошенничеством. Чтобы наглядно продемонстрировать принципы существования таких криптовалют, один из репортёров New York Times создал собственную под названием Idiot Coin.
Дэвид Сигал (David Segal), репортёр New York Times, говорит, что цель проведённого им эксперимента заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что для создания ажиотажной монеты не требуется опыт, и что многие из них совершенно ненадёжны и даже откровенно опасны. Сигал говорит, что каждый день создаются десятки подобных криптовалют, которые функционируют без какого-либо надзора и привлекают миллионы людей, ищущих быстрой наживы. Обычно это плохо заканчивается, поскольку большинство таких цифровых токенов обесценивается в течение пары недель. Но за это время их разработчики успевают заработать десятки тысяч долларов, а то и больше.
При создании Idiot Coin Сигал проконсультировался с двумя юристами - одним в Британии и одним в США - по поводу легальности создания и выставления на торги нового цифрового токена. Оба заявили, что регуляторы могут в любой момент подать в суд на создателя такой криптовалюты.
Сигал потратил около $300 за то, чтобы выпустить в обращение 21 миллион Idiot Coin. Репортёр сотрудничал с экспертом по мошенническим криптовалютам из Тайваня Дэном Арреолой (Dan Arreola), который разместил на YouTube пособие по созданию ажиотажных монет. Сигал также нанял веб-дизайнера для создания сайта coinforidiots.com и нанял TikTok-блогера, чтобы разрекламировать созданную им монету. Репортёр опубликовал на популярных сетевых ресурсах, в том числе на Reddit, ряд шуточных рекламных объявлений, в которых новая криптовалюта подавалась в плохом свете, для чего были использованы слоганы «Не собирается на Луну» и «Не поднимется от земли ни на дюйм».
Тем не менее, как рассказал журналист, его детищем сразу же заинтересовались около 300 человек со всего мира, некоторые из которых были сбиты с толку нарочито пессимистическим настроем создателя криптовалюты.
Целью эксперимента Сигала было стремление продемонстрировать поклонникам криптовалют опасности, которые подстерегают их на каждом шагу. В этом году бум на рынке криптовалют привёл к тому, что его оценка превысила $2 триллиона. Самая известная ажиотажная криптовалюта, DogeCoin, была запущена в 2013 году. В этом году её стоимость выросла почти на 4300 %, а рыночная капитализация достигла около $27 миллиардов.
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