Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 3 раза

Национальный банк за период с 9 по 13 августа выкупил на межбанковском валютном рынке $25,5 млн, при этом регулятор валюту не продавал.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе $24,5 млн было приобретено в ходе интервенций с выбором лучшего курса, а $1 млн - по единому курсу.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,26 млрд, продал - $169,5 млн.

Тем временем официальный курс гривни укрепился с 26,8364 грн/$ в начале недели до 26,6931 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 13 августа.

Как сообщалось, неделей ранее, со 2 по 6 августа НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке $76,3 млн, при этом регулятор валюту также не продавал

На предыдущей неделе, с 26 по 30 июля, Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $136 млн.